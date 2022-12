Así de hermosa estaba Cristy Solís cuando se casó con Marco Antonio Solís

Sin lugar a dudas la esposa de Marco Antonio Solís ha sido a largo de su carrera su musa inspiradora ya que en varias ocasiones él mismo lo ha relatado en diversas entrevistas. Con Cristian Salas está casado desde 1992 y ella se ha convertido en toda una influencer en las redes sociales debido a que comparte fotos de ella como así también de los bellos paisajes que visita.

Con Cristy, Marco Antonio ha tenido dos hijas: Marla y Alison. En varias ocasiones la famosa empresaria que lleva 29 años casada con el cantante mexicano asegura que el secreto de su amor y su larga relación es la candela natural que tiene, por ser cubana. La pasión es algo que nunca falta en la pareja.

Así de hermosa lucía Cristy Solís el día de su casamiento.

Asimismo en el año de 2013, El Buki, como le dicen al famoso artista, le dedicó el tema “Gracias por estar Aquí” a su alma gemela. Cuando estrenó la misma indicó que su esposa es alguien muy importante para él. "Esta canción se la escribí a mi esposa en nuestro 19 aniversario de casados”. Este fue un gran gesto de amor que demostró el increíble amor que se tienen el uno por el otro.

En esta oportunidad, Cristy Solís, nuevamente ha sido noticia en varios portales de espectáculos al circular en las redes sociales una imagen del casamiento de ella y de su marido. En la misma se puede ver lo hermosa que estaba con su vestido de bodas y lo guapo que lucía Solís. El motivo de las mismas fue por su aniversario número 29.

Así se publicó la boda de Marco Antonio Solís y Cristy Salas.

Junto al carrusel de fotos que compartió, la exmodelo cubana escribió un mensaje que dice así: "Salud por este viaje de vida llena de magia y momentos maravillosos a tu lado! Felices 29 años mi amor @marcoantoniosolis_oficial. Te amo ( y si! Volaron 29 años just like that)".