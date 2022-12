Por medio de qué artefacto eléctrico Shakira se enteró de las infidelidades de Gerard Piqué

La ruptura y divorcio entre Shakira y Gerard Piqué sigue aportando datos que bien valen para hacer una novela que podría serializarse en las plataformas de streaming. Ahora, un electrodoméstico jugó un papel importante para que la cantante se percatara de las infidelidades del ex jugador cuando ambos fueron, lo que parecía, un matrimonio feliz.

A principios de diciembre se oficializó el divorcio entre la cantante colombiana y ex futbolista del F.C. Barcelona y de la selección española, cuando ambos acudieron al juzgado, con un semblante triste, para ponerle fin a un matrimonio de 12 años y que trajo al mundo a los niños Milán y Saha.

Como la pareja decidió manejar todo dentro de la intimidad, muchos periodistas de chimentos desfilaron por los programas de televisión para exponer el modus operandi del español, y hasta se llegó a postular que Gerard habría engañado a Shakira en más de 50 oportunidades.

Esto también hizo que los fans quienes fueran especulando cómo fue que la cantante pudo descubrir las andadas de su ex marido, y con esto, muchos influencers del mundo del espectáculo publicaron sus teorías en redes sociales.

Este es el caso de Keren Weinstein, mejor conocida como @chismesdeker, que en sus posteos publicó la suya. “Parece que (Shakira) descubrió la presencia de Clara Chía Martí (la nueva novia de su ex) en su casa porque se dio cuenta de que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”, expuso en sus stories.

Las pistas que Keren tomó para esgrimir esta teoría están en el videoclip que Shakira hizo con el reggaetonero Raw Alejandro para la canción Te felicito, precisamente en la explicación que la colombiana dio en una entrevista en mayo acerca de la simbología utilizada en esa producción.

Una de las escenas del clip muestra a ella abriendo la heladera y encontrándose con la cara del reggaetonero dentro de ella. La periodista Alison Hammond, del programa This Morning que se emite por ITV en la televisón británica, le consultó por ese cuadro y su significado, a lo que Shakira sentenció: “Iba a la nevera para encontrar la verdad”.

Eso generó muchas elucubraciones acerca de que la artista colombiana comenzó a sospechar del comportamiento furtivo de su ex marido debido al faltante de insumos que dejaba en su heladera, que ella no comía y que sabía que al ex jugador no le gustaban. Y si bien esto no fue confirmado por ella, esta especulación ya forma parte de la mística que esta separación ya generó.