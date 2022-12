El desagradable momento que vivió Eugenio Derbez por hablar español en Estados Unidos

El actor mexicano Eugenio Derbez se ha convertido en una de las celebridades de Hollywood gracias a las numerosas producciones exitosas que ha realizado, y sin lugar a dudas, uno de sus logros más importantes fue el Oscar a “Mejor película” ganado por “Coda: señales del corazón”, donde el también productor formó parte del elenco. A pesar de ser esto, Eugenio todavía pasa por momentos desagradables en Estados Unidos a causa del idioma español.

El comediante es uno de los actores mexicanos más destacados de la industria del entretenimiento estadounidense, que supo romper con todos los estereotipos y logró posicionarse como una verdadera celebridad. Sin embargo, Eugenio reveló que sigue viviendo momentos desagradables por culpa de quienes no admiten que se hable una segunda lengua.

Eugenio Derbez es una de las celebridades más importantes de Hollywood.

"A veces es como mal visto que hables otro idioma. El otro día a mí me pasó en el parque. Estaba hablando con alguien en español y pasó un señor, un americano, y dijo: 'Aquí se habla en inglés, estamos en Estados Unidos'", dijo en una reciente entrevista para programa de televisión mexicano “Ventaneando”.

A causa de este amargo incidente, el actor reflexionó sobre el porqué los padres hispanos no le enseñan español a sus hijos, a pesar de lo importante que es contar con dos idiomas. "En lugar de que sea un superpoder, que es un superpoder hablar dos idiomas, es algo que se ve mal. Muchos latinos no les inculcan el español a sus hijos por miedo a que no los acosen en la escuela, por miedo que los segreguen", comentó el comediante.

La esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo, reveló que en los momentos familiares se habla solo en español.

Por su parte, la esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo, comentó que en los momentos familiares, en su casa se habla solamente español para que su pequeña hija Aitana se familiarice con el idioma. "Toda la familia, el tiempo en familia, siempre es en español. Obviamente para ella su primer idioma, por haber nacido aquí, y siempre le decimos justo lo que acaba de decir Eugenio, hablar dos idiomas o más es un superpoder", afirmó la cantante.

Así también, durante la entrevista, Eugenio Derbez aseguró que su recuperación tras el accidente que sufrió se lo debe a su esposa, quien no se despegó de él en ningún momento y lo ayudó a sobrellevar todo lo vivido, cosa que lo que hizo fue reforzar el amor hacia ella.

"Yo no hubiera sobrevivido sin Alessandra. Fue mi enfermera, fue mi hombro. Me bañaba, me vestía, me llevaba al baño, me daba de comer, todo, porque yo no podía hacer prácticamente nada, entonces casi casi me cargaba. Se partía en 100 porque aparte estaba de gira, pero se regresaba en las madrugadas. Creo que nos unió más esto que antes, fue muy bueno para nuestra relación", expresó Eugenio.