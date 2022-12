Dove Cameron se animó a hacer público el consejo de Selena Gómez

Así fue, Selena Gómez le dio un consejo a Dove Cameron el día que se conocieron. Tras la petición de un ejecutivo del canal, Dove se sentó a conversar al inicio de su carrera con una de las personas que jamás imaginaría que le daría una gran bienvenida.

La propia actriz durante una entrevista con Buzzfeeden la alfombra roja de la gala Jingle Ball en Nueva York recordó “Cuando comencé en Disney Channel, el jefe de la red en ese momento era Gary Marsh. Él también fue la persona que descubrió a Selena Gómez. Le debo todo, lo que hizo por mí y mi carrera”.

“Tu vida va a cambiar” comenzó diciendo y continuó: “Él amaba a Selena y dijo: 'Realmente quiero que me hagas un favor, ¿irías a reunirte con Selena? Ella puede hablar contigo sobre cómo será esto, porque tu vida va a cambiar’”.

Finalmente, Dove Cameron se reunió con la protagonista de Only Murders in the Building y contó cómo fue ese cordial momento: “Ella fue muy amable. Me llevó a su casa. Ni siquiera había hecho nada; no estaba haciendo entrevistas ni nada. Nos sentamos en la mesa de su cocina durante horas, creo que se ofreció a hacerme tostadas”.

A sus 26 años, la joven revivió ese momento fue muy feliz de su vida y hasta aseguró que se trató de una experiencia maravillosa e inolvidable. Incluso, aclaró que desde que ha comenzado nunca buscó parecerse a nadie.

Vale recordar que la actriz y cantante llegó a la pantalla gracias a la serie de Disney Liv y Maddie, el programa donde interpretó a las gemelas protagonistas.

Lo más destacable de ese día fue que Selena Gómez fue muy humilde y amable: “Ella me dio algunos consejos sobre lo que no debía hacer” señaló.

A los pocos meses después de eso, Cameron le envió mensajes de texto con pánico donde le decía: "¡No sé qué hacer, nunca había hecho esto antes!" Y al cual la ex de Justin Bieber le respondió: "Sé tú misma, todos quieren que seas tú. Vas a arrasar". Dove Cameron contó emocionada el día que se conoció con Selena Gómez y el consejo que le dio.

Sin duda, esa oportunidad que tuvo le pareció "realmente importante" porque eran sus comienzos. Contar con el sabio consejo de la exestrella de Wizards Of Waverly Place, sobre todo antes de debutar en su exitoso programa, jamás se lo olvidará. Asimismo, como todo fue gracias a Gary Marsh, quien ese momento dirigía Disney Channel, también se siente en deuda con él por todo el éxito que ha tenido luego en su carrera.