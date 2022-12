Ángela Aguilar presume su belleza con un atrevido top que deja ver su diminuta cintura

A sus cortos 19 años, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las máximas exponentes de la música popular mexicana y es una de las intérpretes favoritas del público latino en Estados Unidos. Es por ello que día a día va acumulado cada vez más seguidores en la plataforma TikTok, donde con frecuencia sube clips de sus trabajos musicales y sus mejores outfits, como lo hizo recientemente, presumiendo de su diminuta cintura vistiendo unos jeans y un atrevido top.

Sus fans la llenaron de halagos luego de que la cantante haya compartido un video donde se la ve con su nueva cabellera de extensiones que recientemente adoptó, y presumiendo de su cinturita con un top, unos jeans ajustados y una camisa desabrochada.

Recientemente, Ángela Aguilar adoptó extensiones para lucir una larga cabellera.

Fama bien ganada

La menor de la dinastía Aguilar ha comenzado su carrera desde que era una niña, acompañando a su padre en los escenarios. Es por ello que Ángela, a pesar de su corta edad, conoce muy bien la industria del entretenimiento, que la complementa a la perfección con sus conocimientos sobre moda, demostrando en cada ocasión el buen gusto que posee la artista para elegir sus vestuarios.

Es sabido del interés que tiene Ángela Aguilar por la moda.

Dueña de un talento único, Ángela Aguilar es una de las artistas más reconocidas del medio, y prueba de esto es que, sus canciones ocupan los primeros puestos de popularidad y sus presentaciones, ya sean como solista o con sus familiares, las realiza a recinto lleno.

Ángela Aguilar siempre es noticia

Ángela está demostrando lo profesional que es y lo enfocada que está en su carrera. Con el fin de trascender como lo hicieron sus abuelos y lo está haciendo su padre, la cantante. Con respecto al ritual que cumple antes de cada presentación, Aguilar contó cómo vive los minutos previos a subir a un escenario. “Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, que digo: ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente, me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco", reveló la joven intérprete.