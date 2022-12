Tristeza absoluta: Henry Cavill anunció la noticia que nadie esperaba oír

Henry Cavill se convirtió en uno de los actores más destacados de los últimos años. No sólo por su papel de Superman, el cual lo catapultó a la cima del estrellato, sino también por su protagónico en la serie The Witcher a la que le seguirá una tercera temporada. Luego de su cameo esperado en Black Adam, Cavill anunció su regreso como el hombre de criptonita, pero la vida dio un vuelco inesperado, la franquicia DC cambió de dirección y James Gunn considera que ya no es necesario seguir ampliando el mundo de este superhéroe.

A menos de un par de meses de que anunciase su regreso como Superman, el sueño ha terminado una vez más (y esta vez de forma definitiva) para Henry Cavill. James Gunn, copresidente de DC Films, desarrollará una película del héroe de Kriptón que no requerirá de los servicios del actor británico. La estrella de El hombre de acero recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar que no volverá como el Superman del DCU. Aunque expresó su tristeza por compartir esta noticia, dijo que respeta la decisión.



“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo una noticia triste para todos”, escribió Cavill. “Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación [como copresidentes de DC Films], esta noticia no es la más fácil de digerir, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes, y la más feliz de las fortunas”.

Aunque Henry Cavill reconoció que está bien “llorar un poco”, les recordó a los fans que “Superman todavía está allí” y que apoya todo lo que el héroe representa para seguir adelante. “Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años… podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar… Superman todavía está allí. Todo lo que representa todavía existe, y ¡los ejemplos que da para nosotros todavía están allí! Mi turno de usar la capa ha terminado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, remató.

James Gunn, por su parte, escribió en Twitter que él y Peter Safran son grandes admiradores del trabajo de Cavill y durante su reunión hablaron “sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”. Sin embargo, el actor no hizo mención a ello en su mensaje de despedida.

Entre los próximos proyectos de Cavill figuran, desde luego. la tercera temporada de The Witcher para el verano de 2023, que marcará su última aparición como Geralt de Rivia. ¿Cambiarán los planes del actor ahora que está libre de sus compromisos en DC?