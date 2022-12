Salud delicada: una amiga de Verónica Castro reveló los problemas que está padeciendo la actriz

La mayoría de las veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero a veces los accidentes más ‘tontos’ o inocentes son los que más pueden perjudicar nuestra salud. Verónica Castro sufrió un infortunio muy grave mientras conducía el programa Big Brother VIP hace 18 años, y este episodio dejó secuelas profundas en su cuerpo. En aquella ocasión reveló que perdió la médula espinal y luego de la caída del elefante ya nada volvió a ser igual en su vida.

Olga Breeskin, quien mantiene una gran amistad con Verónica Castro, reveló que la reconocida actriz y conductora no ha pasado por un buen momento, sobre todo en el terreno de la salud. Debido a que en semanas pasadas Verónica ocupó titulares tras ser señalada de sostener presuntas conversaciones subidas de tono con algunas jovencitas, es que Olga decidió salir en defensa de su amiga en una entrevista que le concedió al programa Sale el Sol.

Verónica Castro está padeciendo las secuelas de su accidente de hace 18 años cuando cayó de un elefante.

“Conociendo la integridad, el corazón de Verónica Castro como hija, como comadre, como madre, como abuela, como todo, yo pienso que estas niñas ociosas le metieron un gol a Verónica Castro y se aprovecharon de su buena voluntad porque ¿qué estrellota como Verónica Castro se va a tomar el tiempo de chulear, apapachar?, cibernéticamente hablando, y de pronto de cambian la jugada, a mí se me hizo muy injusto”, dijo al respecto.

Sobre las noticias que aseguraban que la reconocida presentadora no se encuentra bien de salud, Olga destacó: “No quería ser indiscreta, pero está tranquila, no quiero compartir más detalles personales, pero está recuperándose, estuvo delicadita desde que se cayó de un elefante y esa caída le ha representado muchos problemas de salud, pero afortunadamente el señor la ama”.

La amiga de Verónica Castro, Olga Breeskin, aseguró que la actriz está delicada de salud.

De la misma manera, aprovechó los micrófonos del programa para enviarle un mensaje al diseñador Mitzy con la finalidad de que él sea quien busque a Verónica Castro y olviden sus diferencias.

“Es una gran persona y no podemos dejarnos llevar por estos tiempos tan difíciles, y bíblicamente estamos en los últimos tiempos, no es momento de estarse peleando, de andar en chismes, en ponerle cuatros a los artistas, estamos en el momento de perdonarnos, amamos y como decía el Divo de Juárez, de abrazarnos muy fuerte, si Vero no te habla, como dicen por ahí ‘Si la montaña no viene a ti, tú pon el ejemplo como pastor evangélico’, y tú comunícate con mi comadre Verónica Castro”, concluyó Olga.