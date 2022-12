Quién es Lottie, la hermana de Kate Moss que no tuvo la misma suerte con el modelaje

Kate Moss fue una de las modelos británicas más reconocidas dentro de la industria de la moda con un rostro y una figura envidiables. Todavía es requerida para ser la cara representativa de muchas marcas y, aunque siente que su tiempo dorado ya pasó, su nombre marca tendencia y es símbolo de los pasos a seguir por muchas jóvenes que aman el mundo de las pasarelas. Lo que pocos sabían es que la inglesa tiene una hermanastra, Lottie Moss, por parte de su padre que intentó desde muy joven ser la sombra de Kate pero renunció en el mejor momento por sentir que todo lo que estaba viviendo era demasiado cruel y un peligro para su salud mental.

Hasta que apareció en escena hace un par de años la joven Lila Grace, la hija adolescente de Kate Moss, Lottie Moss se presentaba como la única alternativa posible para continuar adelante con el legado de la top model británica.

Kate Moss tiene una hermanastra, Lottie Moss, que quiso seguir sus pasos en el modelaje pero no tuvo tanta suerte.

Lottie es la hermana menor por parte del papá de la famosa modelo y fue reclutada por la misma agencia que Kate con tan solo 16 años. Ambas tienen un físico que no encaja en los cánones habituales de las pasarelas debido a su estatura, pero ahí acaban las similitudes: Kate se convirtió en su momento en la musa del 'heroin chic' por su extrema delgadez y la figura de Lottie se ajusta más al tipo de figura curvilínea que han popularizado las Kardashian.

Aunque las comparaciones resultan odiosas, Lottie nunca ha conseguido el mismo grado de aceptación que su hermanastra o su sobrina en el mundo de la moda y denuncia abiertamente que trabajar en una industria tóxica desde una edad tan temprana le pasó factura a su salud mental. Leyendo entre líneas, parece que ella responsabiliza en parte a Kate de la experiencia tan dura que ha vivido.

"Entiendo que vengo de una posición muy privilegiada al ser la hermana de alguien muy famoso, pero lo creas o no, esa persona nunca me apoyó. Mis padres eran increíbles, pero no se hacían a la idea de por lo que estaba pasando y la mayor parte del tiempo no eran conscientes de la magnitud del problema. Estaba prácticamente sola, así que tuve que navegar por esto yo sola y hacerlo lo mejor que pudiera, y creo que lo he conseguido", reveló en Instagram.

La joven de 24 años ha recurrido a sus redes sociales para hablar de su experiencia como modelo y revelar cuáles son sus planes de futuro, que la llevarán a alejarse cada vez más de la industria en la que un día trató de triunfar para centrarse en otros proyectos, como la cuenta de OnlyFans que abrió hace un año.

"El modelaje no era para mí y tuvo sus altibajos, pero creo que me permitió conocer a gente maravillosa y me llevó a lugares increíbles. Nunca he sido muy buena diciendo lo que siento y espero que esto no suena a 'pobrecita de mí', pero recuerda que en este mundo todo es relativo, y recordar que cada uno ha pasado por sus propios traumas y experiencias que eligieron para hacer frente a su manera así que por favor sea amables", expresó Lottie.