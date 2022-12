Doña Cuquita habló sobre cómo es su vida luego de la partida de Vicente Fernández

Recientemente, Doña Cuquita celebró el primer aniversario del fallecimiento de Don Vicente Fernández y habló sobre cómo se siente últimamente. Un poco con la voz quebrada, confesó cómo ha sido la vida sin su esposo.

Acompañada por sus hijos Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández, dijo que reza todos los días por un motivo muy especial.

Ha pasado un año de la muerte de Vicente Fernández y su viuda, Doña Cuquita, ha seguido adelante por el resto de su familia, hijos y nietos. Recientemente, confesó que seguirá con su vida pese al dolor que siente por la irreparable pérdida.

Asimismo, confesó que lo recuerda a su difunto esposo todos los días a las 5 de la tarde, momento en el que visita su tumba y reza por su alma.

Vale recordar que el 12 de diciembre del 2021 el icono de la música mexicana, Don Vicente Fernández, perdió la vida tras una falla multiorgánica luego de permanecer varios meses en terapia intensiva.

Y llegado su primer aniversario, los tres hijos del “Charro de Huentitán” y María del Refugio Abarca “Doña Cuquita” se reunieron en el Rancho los 3 Potrillos para estar presentes en la ceremonia religiosa con música mariachi, comida y el cariño de su público.

Su vida luego de la partida de Vicente Fernández

Durante una conferencia de prensa que se realizó en dicha ceremonia religiosa, la viuda del intérprete de grandes éxitos volvió a sorprender con su fortaleza. Incluso, aseguró que tiene toda la intensión de seguir adelante por su familia ya que se lo merece.

“Hay que echarle ganas, no me voy a decaer porque él no va revivir. Entonces, para qué me busco problemas, yo no me voy a buscar problemas, de ningún modo”, dijo Doña Cuquita rodeada por el cariño de todos sus hijos. También habló sobre cómo cambió su vida en el último año. Doña Cuquita y sus hijos recordando a Vicente Fernández.

Confesó que todos los días reza a la misma hora y es que para ella tiene un gran significado y no piensa dejar de hacerlo.

“Es rezarle (a Vicente Fernández) un rosario diario aquí a las 5 de la tarde. Todo el año y toda la vida se lo voy a rezar. Me acuerdo que más o menos a las 5 de la tarde lo sepulté, entonces me parece que sí tiene un significado que a las 5 de la tarde yo venga a rezarle aquí a él”, explicó.