Sorprendente: cuántas casas tiene Will Smith

Will Smith es sin dudas uno de los actores más reconocidos del mundo Hollywood, siendo uno de los más taquilleros y prácticamente transformando en oro cada proyecto que toca. Es por eso que no sorprende en absoluto la cantidad de casas y mansiones que tiene: ¡Un total de 9!.

Smith es un artista que más allá de su sobrado talento también posee un enorme caudal económico. Y es que su fortuna ronda los 350 millones de dólares, cálculo realizado por Celebrity Net Worth, sitio web que informa estimaciones de los activos totales y actividades financieras de las estrellas.

A lo largo de sus años de carrera, Will amasó una enorme fortuna junto a su esposa Jada Pinkett. De la misma forma que su currículum es súper extenso, su actividad en bienes raíces es igual de amplia, dentro de una serie de propiedades en las que se destaca una enorme mansión en Calabasas (Los Ángeles, California) o un tremendo motorhome de dimensiones y comodidades fantásticas.

En septiembre de 2021, se dio a conocer la noticia de que los Smith compraron una mansión de 11.3 millones en Hidden Hills, con seis habitaciones y siete baños y medio. Cuenta con un armario de vinos refrigerado, una sala de cine y una sala de juegos con un bar. Fue allí donde el actor se refugió tras la recordada bofetada a Chris Rock.

A esta lista también hay que sumar una vivienda de 937 mil dólares en Bryn Mawr, Pensilvania. Fue la primera casa que el actor compró cuando se casó con Jada. Un año después de comprar esa casa, Will y Jada gastaron 700 mil dólares en una propiedad ubicada en Philadelphia, como parte del mismo estado. Se dice que la pareja compró ambas casas para estar cerca de la familia de Will, recordando que el actor es oriundo de esa zona.

En 2003 y como parte de la primera propiedad que compró en Hidden Hills (la segunda fue la que compró el año pasado, nombrada previamente), el actor adquirió una interesante mansión a cambio de 3.4 millones de dólares. Dicha propiedad tiene cinco dormitorios y seis baños.

Una de las propiedades de Will Smith, ubicada en Malibú (Foto: AD)

El motorhome que mencionamos antes, una propiedad que utiliza como morada mientras viaja para filmar sus películas, resulta una impresionante casa rodante de dos pisos que vale 2.5 millones. Dicen que el artista se hospedó allí mientras filmaba, por ejemplo, películas icónicas como En busca de la felicidad, Hombres de negro 3 y Ali. El vehículo tiene 111 metros cuadrados, 14 pantallas de televisión, un vestidor, una sala de cine con capacidad para 30 personas y una cámara de seguridad de 360°. Una locura.

La propiedad más amplia y costosa es la ubicada en Calabasas. Tardó siete años en construirse, de 2003 a 2010, y cuenta con nueve habitaciones, un garaje para ocho autos, su propia sala de cine y un estudio de grabación privado. ¿El dato? La casa tiene su propio código postal. No está claro cuánto pagaron los Smith por esta extensa vivienda, pero se puso a la venta brevemente por 42 millones en 2014, poco antes de ser retirada del mercado. La imponente casa de Will Smith en Calabasas (Foto: New York Post)

A esto hay que sumar que en 2009 la pareja compró una casa de playa por 13.5 millones de dólares. La misma se ubica en Hanalei, un pequeño pueblo en Kauai (en Hawai). Tres dormitorios, tres baños y más. La casa se vendió en 2011, a cambio de 20 millones.

Para mediados de 2010, el actor gastó 910 mil dólares para comprar una morada de estilo mediterráneo en Woodland Hills, California. Dos pisos, cinco habitaciones, misma cantidad de baño, tres chimeneas, una piscina y un spa.

Apenas unos años después de comprar y vender su primera residencia en Hawai, la pareja regresó a la zona y gastaron $10 millones en un complejo de cuatro diferentes propiedades frente al mar. Eso fue en 2015, aunque dos años después volvieron a vender todo a cambio de $12 millones.

Definitivamente, el itinerario de Will Smith a través de sus gestiones con diferentes propiedades, desde fincas, casas, mansiones y más, demuestran lo importante que ha sido y es la carrera del actor, y la fantástica fortuna a la que se abrazó en estos años. Una de las propiedades de Will Smith en Kauai (Foto: Celebrity Houses)