El motivo por el que Tom Cruise regañó a Emily Blunt en el set de filmación

Podemos decir que prácticamente es una regla, forma parte del manual del cine que en cualquier película de acción uno de sus actores principales sea Tom Cruise. Lo cierto es que al intérprete le encanta ser parte de estas historias y, por eso, fue convocado para Al filo del mañana, junto con Emily Blunt. Sin embargo, durante el rodaje no todo es color de rosa ni todo se trata de efectos especiales. Los actores deben poner el cuerpo en la mayoría de las escenas para que se vean en pantalla lo más real posible. Hubo una en particular en la que Blunt entró en pánico y ahí tuvo que ponerse firme su compañero para poder sortear el obstáculo.

Durante las filmaciones de Al filo del mañana, Emily Blunt enfrentó una suerte de crisis que la llevó al llanto y a un pequeño exabrupto con Tom Cruise. La actriz relató recientemente que su compañero de reparto le reprendió durante su convivencia en el set por haberse puesto a llorar.

Emily Blunt y Tom Cruise protagonizaron juntos Al filo del mañana.

En Al filo del mañana los personajes deben portar unos trajes especiales que les ayudarán a ganar la batalla contra los invasores alienígenas. En ese contexto fue que Blunt temió de sus capacidades para rodar la película, una vez que confirmó que sus indumentarias como soldados especiales, eran quizás el martirio más grande que enfrentó en su carrera.

“Teníamos que llevar estos enormes trajes, que yo personalmente creo que hubiesen quedado mejor con CGI, pero queríamos hacerlo de una forma práctica”, dijo Blunt. “Cuando oyes la palabra ‘práctico’ te imaginas algo bueno y confortable. Pero no había nada cómodo en estos trajes. Pesaban como unos 40 kilos. Eran muy pesados”.

Emily Blunt admitió que tuvo momentos de pánico en el set de filmación pero Tom Cuise la ayudó a superarlo.

Entonces la actriz experimentó un pequeño momento de pánico al pensar que no podría continuar. Los trajes eran tan pesados que Blunt consideró brevemente quizás desistir. Algo que en definitivo no va con los principios de Tom Cruise, acostumbrado a los retos en los rodajes.

“La primera vez que me puse uno [traje], empecé a llorar, y Cruise no sabía qué hacer”, continuó la actriz. “Entonces le dije: ‘Tom, no estoy segura de que pueda rodar esta película’, empecé a llorar y le dije: ‘estoy entrando en pánico’. Entonces él se me quedó mirando fijamente durante un rato y me dijo: ‘vamos, deja de ser tan marica, ¿vale?’”.

Emily Blunt sentía que no iba a poder con su personaje pero Tom Cruise la alentó a seguir y le dijo que no sea miedosa.

Blunt comentó que ante tal respuesta no pudo hacer más que reírse. Y así encontró motivación para continuar con su trabajo. Al final todo salió bien porque la actriz sostuvo el papel hasta el final y la estrenó en cines para que se convirtiera en éxito. Aunque aseguró que se enfrentó a un entrenamiento muy intenso.

Al filo del mañana cuenta la historia de una marine que entrena a un novato para el enfrentamiento con una raza alienígena. En la película justamente el personaje de Emily Blunt es el de una general ruda y dura que debe entrenar al personaje de Tom Cruise, quien sufre de una extraña condición que le obliga a revivir el mismo día una y otra vez.

No es extraño que Tom Cruise se haya enfrentado a tan pesadas indumentarias y le parecieran un juego de niños. El actor es famoso por tomar cualquier reto físico y logístico que se verá fenomenal y realista en la pantalla. Desde escalar a alturas exorbitantes, hasta volar colgado de un helicóptero en medio de una persecución; o incluso tirarse en paracaídas con una cámara IMAX debajo suyo.

Además, Cruise también es querido en la industria tanto por estudios, como por sus compañeros de reparto. Muchas de sus producciones se sostienen gracias a su insistencia y su disciplina como actor y productor. Justamente el reconocimiento parece llegar este año con Top Gun: Maverick, una película que se erige como la más taquillera de este año y que ya es una nominada a Mejor Película en los Globos de Oro.