Así reaccionó Selena Gomez a un video de cuando salía con Justin Bieber y se veía muy delgada

Selena Gomez fue muy honesta en los últimos meses respecto de todos los traumas y problemas por los que pasó y todavía pasa por el hecho de ser una celebridad. Seguramente uno de los episodios que la tuvo más expuesta fue su romance con el también cantante, Justin Bieber, por sus idas y vueltas y un vínculo que comenzó en 2010 y no se rompió definitivamente hasta 2018. Hace unas horas, un usuario de Tik Tok compartió un video en el que se ve a la entonces pareja juntos en distintas situaciones y remarcó lo delgada que se veía la artista en aquel tiempo.

Selena Gomez reaccionó a un video viral de TikTok que explicaba que siempre lucía "muy flaca" mientras salía con Justin Bieber. La publicación presentaba un montaje de fotos de la cantante a lo largo de su relación intermitente con Bieber en la década de 2010 con la leyenda: “La razón por la cual Selena siempre está delgada cuando sale con Justin”.

Selena Gomez y Justin Bieber salieron de 2010 a 2018 intermitentemente.

El video terminó con una captura de pantalla de un comentario de Instagram de 2014 en el que Gomez escribió que era "demasiado normal" para Bieber, quien "preferiría" salir con "modelos". La estrella de Only Murders in the Building, de 30 años, puso en la sección de comentarios de TikTok un emoji de cara triste, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse qué mensaje estaba tratando de transmitir.

Varios fanáticos criticaron al TikToker @donttellmymomma.fr, quien publicó el video, por juzgar a Gomez, mientras que otros sugirieron que la cantante de Same Old Love estaba admitiendo que Bieber la había avergonzado por su cuerpo cuando eran pareja.

“Estás muy enfermo. ¿Cómo no puedes ver que estás lastimando de quien dices ser fanático al seguir haciendo videos como este más de media década después?, escribió un usuario. “Tal vez ella está molesta porque constantemente mencionan los cambios en su cuerpo a lo largo de los años. Ella tiene derecho a reaccionar ante su propia vida. De cualquier manera ella es ardiente”, intervino una segunda persona.

Gomez salió con Bieber de forma intermitente desde 2010 hasta 2018. Después de su ruptura final, el cantante de Peaches rápidamente se comprometió con Hailey Bieber. La relación de Hailey con Justin llevó a muchos fanáticos a acusar al canadiense de engañarla mientras aún salía con Gomez.

Pero después de años de rumores sobre una enemistad entre Gomez y Hailey, la fundadora de Rhode Skin aclaró su posición con la cantante de Love You Like a Love Song’. “Todo es respeto. Todo es amor”, dijo la modelo, de 26 años, en el podcast Call Her Daddy en septiembre, compartiendo que ella y Gomez ya habían hablado en los últimos años.

Un tiktoker compartió video de Selena Gomez de novia con Justin Bieber y señaló que ella estaba muy flaca.

Hailey agregó que “no hubo drama personalmente” entre ella y Gomez. “Ninguna de nosotras le debe nada a nadie excepto respeto. La respeto mucho y creo que no hay expectativas (entre nosotras). La respeto”, dijo. Sin embargo, Hailey se mostró tímida sobre los rumores de que le robó a Justin a Gomez y dijo en el podcast: “Gran parte de la perpetuación y el odio provienen de 'Oh, lo robaste'. Se trata de que la gente sepa la verdad. Porque hay una verdad”. Selena Gomez y Hailey Bieber eliminaron todos los rumores de rivalidad al tomarse una fotografía juntas en la Gala del Museo de la Academia del Cine.

Gomez y Hailey enterraron de una vez por todas los rumores de una enemistad en octubre pasado cuando se abrazaron en la edición 2022 de la gala del Museo de la Academia del Cine, en Los Ángeles.