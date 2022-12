Lisa Kudrow confesó qué fue lo peor de trabajar con Jennifer Aniston en Friends

Friends fue sin duda alguna una de las mejores sitcoms de la historia, con un enorme éxito mundial que duró diez brillantes temporadas. Lisa Kudrow formó parte del elenco protagónico, como uno de los seis personajes principales e interpretando a la recordada Phoebe Buffay.

Como parte del tiempo en el grabó la serie, Kudrow compartió set junto con otras figuras como Jennifer Aniston y Courteney Cox. Más allá del vínculo y la amistad que forjaron, lo cierto es que la actriz confesó recientemente que tuvo problemas al comparar su cuerpo con el de sus compañeras, debido a “la ropa que les daban”.

Lisa comenzó detallando: “Cuando estaba en el colegio secundario pensaba que estaba muy delgada. Sentía que podía hacer cualquier cosa, miraba las fotos que me sacaba y me decía: ‘Wow, las fotos distorsionan mucho la realidad’”.

Fue entonces cuando comparó su figura con la de sus compañeras. “No fue hasta Friends cuando me di cuenta que no tenía el aspecto que yo creía. Eso me sacudió porque de repente pensé: ‘¿Tengo que perder peso de verdad? ¿Tengo que hacer dieta?”.

Sin dudas fue algo bastante shockeante para Kudrow. “Fue simplemente verme a mí misma en el programa, verme con ropa y ver a Courteney y a Jennifer con ropa. Al principio pensé: ‘Ellas lucen así porque saben de moda, por lo cual pueden discutirlo con el diseñador de vestuario y ver dónde exactamente, tienen que ajustar las cosas’”.

Y entonces resumió: “Fue entonces cuando me di cuenta que no se trata sólo de saber de moda y sastrería. Ojo, no estoy intentando insinuar que yo tenía sobrepeso, porque no lo tenía. Simplemente no sabía nada sobre la forma real de mi cuerpo”.

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y Courteney Cox en los años dorados de Friends (Foto: Warner)

Lo cierto es que la percepción de su imagen corporal fue cambiando con el tiempo. “Me di cuenta de que no pasaba nada raro. Soy así como soy, y no debería haber problema con eso. Uno tiene que hacer lo que debe para estar sano, pero más allá de eso el resto no importa, el que tienes es tu cuerpo y está bien”.

Con 59 años y 1.73 metros, esta no fue la primera vez que Lisa habló de su cuerpo y las comparaciones que hacía para con sus compañeras de elenco. “Soy más grande que Courteney y Jennifer. Soy más alta que ellas, mis huesos se sentían más grandes. Me sentía como una montaña de mujer al lado de ellas”, explicó hace algunos años. Los protagonistas de Friends: Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Jennifer Aniston (Foto: Blitz/Cordon Press)

Si bien fue asimilando algunas situaciones, lo cierto es que en aquel momento fue algo difícil para la actriz, que dijo haberse sometido a varias dietas para “estar a la altura”. Eso obviamente actuó de forma negativa en su salud general: “Desafortunadamente, para una mujer, si estás bajo peso, luces bien. Y eso fue lo único que conseguí. Cuando estaba muy delgada, me enfermaba todo el tiempo. Me daba catarro, infecciones... Siempre estaba enferma”, lanzó.