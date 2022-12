La mentira de Yalitza Aparicio para obtener su papel en la película Roma

Yalitza Aparicio (29) tenía a cargo un grupo de preescolar en su Oaxaca natal antes de convertirse en estrella internacional. Y aunque no fue de la noche a la mañana, hubo una mentira en medio del proceso que la ayudó a lograrlo, ¿conoces cuál fue?

Afortunadamente, no había cómo probar lo que Yalitza Aparicio dijo en el casting de Roma antes de ser seleccionada como parte fundamental del elenco de la película que se llevó 10 Premios Oscar en 2019, luego de su estreno en 2018. Y es que la pregunta fue: "¿sabes nadar?".

La mexicana interpretó a la empleada doméstica de una familia acomodada en una sutil trama dramática, papel por el cual ganó el reconocimiento de la Academia como Mejor Actriz y logró ser la primera mujer indígena ternada.

Pero lo que le permitió pasar el casting fue un puñado de condiciones que evaluó el mexicano Alfonso Cuarón, su director, entre las cuales había una mentira necesaria ya que la actriz no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad.

Y es que el film le exigía a ese papel, además de aprenderse unas cuantas líneas de texto, no dejarse intimidar por situaciones de tensión en el agua.

En los Latin Grammy 2022: Yalitza Aparicio ya es toda una celebridad.

Sin spoilear para quienes aún no la vieron, hay escenas dramáticas a orillas del mar. Por ello, era clave que la mujer que interpretara a la empleada supiera nadar.

Así, Yalitza Aparicio respondió que sí sabía hacerlo cuando fue consultada acerca de esta habilidad, pero ¡era mentira!

Aunque en la escena clave del mar pensó “si me ahogo me sacan, no pasa nada“, nunca confesó la verdad y tampoco creyó que esa pregunta tuviera tanta importancia ya que no crea que iba a terminar filmando en la playa. Por suerte, no hubo ningún rescate y la escena fue llevada a cabo sin dificultades.

Tanto éxito tuvo esa mentira plena de arrojo e inconsciencia, pero también llena de entusiasmo por la nueva vida que se asomaba, que Yalitza terminó renunciando a su profesión para dedicarse a la industria del cine y se convirtió, incluso, en un nuevo ícono de moda para marcas como Prada, Cartier y Dolce & Gabbana.

Su fortuna asciende hoy a 3.000.000 dólares y, según la revista Time, es una de las personalidades más influyentes del mundo: ¡Vaya que esta mentira salió bien!