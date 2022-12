El ataque de Angelina Jolie a Brad Pitt en medio de su nuevo romance

Angelina Jolie y Brad Pitt conformaron la pareja más famosa y soñada de Hollywood por muchos años. Las actores sostuvieron una relación que duró 12 años, de los cuales en los últimos dos estuvieron casados. Como resultado, se separaron en 2016 con diferencias irreconciliables.

Parte de un divorcio infinito, y con eternos cruces tan mediáticos como judiciales, la batalla legal entre Angelina y Brad sigue a través de los años y con el paso del tiempo van dándose a conocer varios detalles de la batalla legal que protagonizan.

La actriz acusó al actor de problemático, mientras el actor afirma sentirse muy feliz con su nueva pareja. A todo esto, vienen siendo muchos los desencuentros que han tenido alrededor del juicio que avanza sobre la custodia de sus hijos y la división de bienes.

Y mientras siguen adelante en esta disputa, lo cierto es que hay muchos datos filtrados a la prensa en base a los documentos judiciales que tienen. Desde la acusación de Angelina a Brad por atacarla a ella y sus hijos en un vuelo de avión, el escándalo por el viñedo Chateau Miraval y más, los problemas entre ambos no parecen tener fin.

El Chateau Miraval fue uno de los ejes de conflicto más fuertes de los últimos días. Lo cierto es que Jolie vendió su parte del viñedo, y expresó que tomó esta decisión porque le traía recuerdos de la tormentosa relación que vivió con el actor. Por su parte, Pitt dijo que todo esto fue intencionado por la actriz para "infligirle daño".

Dado este tironeo, el actor decidió emprender acciones legales después de afirmar que tenían un acuerdo de que ninguna de las partes vendería sin el consentimiento de la otra. Sin embargo, esto derivó en una fuerte respuesta de la artista.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en tiempos felices (Foto: Getty Images)

Ahora, la actriz de 47 años decidió contrademandar a su ex, refutando la versión de los hechos. En este sentido, insistió que no necesita la aprobación de la estrella para hacer esa venta. De hecho, calificó la demanda de frívola, maliciosa y parte de un patrón problemático.