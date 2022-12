¿Qué dijo Evelyn Beltrán de los comentarios de Adamari López sobre su separación de Toni Costa?

Dentro de los nuevos contenidos que propone el programa mexicano “Hoy día” abrieron un espacio donde dedican tiempo para que cada uno de los conductores hablen de sus vidas, sus buenos momentos y también aquellos que han dejado un sabor amargo en sus bocas.

El pasado jueves fue la carismática conductora Adamari López quien como es su costumbre, abrió su corazón para hablar de la situación dolorosa que le tocó vivir respecto a la enfermedad con la que tuvo que batallar y también se refirió entre otros temas a su separación de Toni Costa, el padre de su pequeña hija Alaïa.

A pesar de todo, el noviazgo de Evelyn Beltrán y Toni Costas se va consolidando.

Si bien López no profundizó en detalles de su ruptura, aseguró que no era sano seguir con la relación ya que se venía repitiendo un patrón que ella decidió no tolerar más. Asimismo, aclaró que solo ellos saben la razón que los llevó a poner punto final a su relación.

Lo cierto es que, coincidentemente, luego de estas declaraciones de Adamari, la novia del bailarín español, Evelyn Beltrán, publicó un misterioso mensaje en sus historias de Instagram. Si bien no tiene un destinatario específico, para muchos, se trató de una indirecta para la conductora puertorriqueña.

¿Fue una indirecta para Adamari López?

El escrito es contundente, y no se trata de un mensaje de aquellos motivacionales, y por lo que se puede leer es un sentimiento de la propia Evelyn. "Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir", dice la frase. Si bien al parecer no está destinado a nadie, el momento en el que lo publicó ha llamado la atención de más de uno.

Por su parte, Toni Costa no ha reaccionado a esta situación, pero Adamari compartió a través de su cuenta de Facebook un video donde muestra cómo lucen sus nuevas persianas eléctricas para la casa, una recomendación que la conductora asegura le vino de parte del padre de su hija. "Toni fue el que me lo recomendó. Toni, gracias a ti también", expresó la presentadora.