Maribel Guardia revela si tiene cáncer

Hace unos meses, Maribel Guardia reveló que su hermana, a la que considera como madre de crianza, Vilma Chacón volvió a ser diagnosticada de una grave enfermedad. Primeramente, le había ganado la batalla al cáncer de estómago, y ahora le detectaron cáncer de mama, por lo cual fue intervenida quirúrgicamente. Mientras Chacón se está recuperando, a la actriz le descubrieron un tumor que dispararon las alarmas de preocupación teniendo en cuenta los antecedentes familiares y que su madre biológica, según lo expresó en varias ocasiones, falleció a causa de este mal.

A Maribel Guardia le detectaron un tumor benigno, pero igualmente deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Luego de someterse a los estudios médicos, el resultado arrojó que era un pequeño bulto benigno y que no es cáncer como en un principio sospechó la artista. Sin embargo, deberá operarse para que se lo extirpen. "También me hecho muchos examencitos. Me tengo que hacer algún arreglito en enero. Ojalá fuera estético, no. Es una operación que tengo que hacerme. No es delicado gracias a Dios, porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme en enero. Algo ahí, pero no lo voy a decir ahora, luego les cuento", declaró Guardia a los medios de comunicación.

La operación de Maribel Guardia está programada para enero de 2023.

Asimismo, Maribel aprovechó para contar cómo se encuentra el estado de salud de su madre de crianza. "Te pueden operar el seno, pero el espíritu no hay quién te lo opere. La actitud es muy importante. Mi mamá es una gente muy alegre. Estuve muy deprimida con lo de mi mamá, pero curiosamente la que me levantaba era ella. Es una mujer con ese sentido del humor", confesó la también cantante.

Lo que viene para Maribel Guardia el año próximo es continuar con sus compromisos profesionales y dedicarse al cuidado de Vilma Chacón, además de estar atenta en su propia recuperación.