La fuerte reacción de “El Puma” Rodríguez contra las últimas declaraciones de su hija Liliana

La relación entre José Luis Rodríguez y su hija Liliana no es de las mejores. No es la primera vez que se cruzan con fuertes declaraciones, pero luego de los últimos comentarios de su primogénita, el cantante decidió responder a estos dichos.

“El Puma” aclaró que no quiere entrar en polémicas. "Le huyo al chisme, le huyo al escándalo. Hay dos formas de hacer esta carrera, con escándalos, que cansan a la larga o de hecho, de frente, con sinceridad y honestidad", dijo Rodríguez en una reciente entrevista para programa estadounidense de televisión “¡Siéntese quién pueda!” de Unimás.

La relación de Liliana Rodríguez con su padre "El Puma", parece no tener arreglo.

Según lo expresado por José Luis Rodríguez, sus familiares son controversiales y es por ello que se presentan los conflictos. "¿Por qué existe la pelea? Porque hay una persona que pelea y otra que responde a la agresión. Si la persona que agrede no encuentra una respuesta negativa, contraria, se acabó la pelea", dijo.

"El Puma" reconoce que cometió errores como padre.

Ahora bien, cuándo fue cuestionado por sobre su papel como padre con sus hijas mayores, “El Puma” se mostró claramente incómodo y tuvo una fuerte reacción. "Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno. Prefiero que pases la página para seguir conversando. Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante", enfatizó el cantante.

Sin embargo, José Luis Rodríguez asegura que a causa de su profesión actuó de la manera que lo hizo, pero también dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página. La reconciliación será sin un show mediático", expresó “El Puma”.