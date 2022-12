Inspirada en su hermana Jenni, Rosie Rivera se lanza como cantante

Rosie Rivera se ha negado a seguir el camino de la música durante años, pero ahora ha decidido lanzarse como cantante inspirada en su hermana, de la que recientemente se cumplieron 10 años de su trágico fallecimiento. Es así que la predicadora se estrena con su primera canción llamada “Déjame el instuctivo”.

"He decidido grabar una canción. Tal vez te imagines que es para Jenni, pero no lo es. ¿Pensé en Jenni? Sí. ¿Fue mi inspiración Jenni? Sí. La gente dice ¿por qué habla de ella? ¿Por qué hace vídeos de ella? ¿por qué se pone enfrente de sus premios, por qué? Porque a Dios le plació que yo fuera la única hermanita de ella", anunció Rosie en su cuenta de YouTube.

Rosie Rivera se lanzó como cantante inspirada en su hermana Jenni.

Rosie comentó que esta canción es una manera más de honrar a la desaparecida artista. Sin embargo, deja en claro que no desea seguir la carrera de cantante. "No quiero ser artista, si se hace, pues se hace. Pero todos me conocen, lo he dicho muchas veces, mi anhelo no es ser cantante. No quiero una carrera como artista. No es un anhelo viajar cantando. Yo soy una evangelista", aclaró.

"Déjame el instructivo" es el título de la canción que lanzó Rosie Rivera.

Su hermano Juan Rivera fue el encargado de presentarle la canción hace dos años. Rosie comentó que por la letra que tiene el tema, no podía escucharla sin llorar, pero que recién hace unos meses decidió lanzarla para ayudar a la gente a sanar su dolor. "Yo no tengo que cantarle una canción a mi hermana para honrarla, es bonito. No estoy diciendo que es malo que le canten una canción a Jenni, pero yo no necesito hacerlo y ella no lo necesita de mí. Jenni no lo necesita. Jenni ya no está. Jenni está en la gloria", expresó la evangelista.

Rosie contó que gracias a un encuentro con una seguidora, quien le había pedido consejos para sobrellevar la muerte de su hermana, le dio el valor para lanzar esta canción. "No soy cantante. Yo quiero ser de bendición a las personas y decirles que esto es duro, pero que se puede, que estoy de pie, que diez años después de que se fue mi hermana no me he destrozado".

Cabe recordar que Jenni Rivera perdió la vida en un accidente aéreo en México junto a varios miembros de su equipo y los dos pilotos del avión privado en el que viajaba.