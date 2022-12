El príncipe Harry y Meghan Markle revelan un secreto tremendo

El príncipe Harry y Meghan Markle son los protagonistas de la serie de Netflix que lleva su nombre. Los duques de Sussex dejan descubrir varios secretos de su vida y de la de su familia.

Este jueves estrenarán los tres últimos episodios de la serie que da a conocer aspectos íntimos de la vida del príncipe Harry y Meghan Markle como los inicios de su historia de amor o cómo es su vida cotidiana en Estados Unidos junto a sus hijos Arhie y Lilibeth.

Meghan Markle y el Príncipe Harry.

Pero estos últimos tres episodios prometen además algunos detalles de la familia real. "No sé cómo habríamos acabado si no nos hubiésemos apartado", cuenta Harry sobre su alejamiento de la familia que lo llevó a que se queden sin la seguridad oficial. "Todos sabían dónde estábamos", dijo Meghan.

Esto llevó un gran escándalo mediático y "no me echaron a los lobos, me metieron en la boca del lobo", dice Meghan Markle sobre su vida junto al príncipe Harry.

Meghan Markle y el Príncipe Harry tiene dos hijos juntos.

En estos capítulos además habría una bomba que podría agitar tremendamente el Palacio de Buckingham porque el príncipe Harry asegura que en su familia "mentían para proteger a mi hermano". Este secreto se develaría este jueves con los nuevos capítulos de la serie.