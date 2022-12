Ana Boyer Habla de las terapias que toma su hermana Tamara Falcó

Recientemente, Tamara Falcó presentó la última colección de su firma de ropa. En el evento, la hija de Isabel Preysler sorprendió a todos al referirse sobre su ruptura con el empresario Iñigo Onieva. “Estoy haciendo terapia porque seguro he cometido varios errores”, reveló la marquesa de Griñón. Asimismo, al ser cuestionada por la actual relación que lleva con su expareja fue sincera al respecto. “La verdad es que no mantengo ningún tipo de relación con Iñigo por prescripción facultativa, que la llevo a rajatabla”, expresó Tamara.

De esta manera, al confesar con total naturalidad que está recibiendo ayuda profesional para sobrellevar este difícil momento de su vida, Tamara dio visibilidad a un tema tan importante como es el de la salud mental. Esto ha sido destacado por su hermana Ana Boyer, quien celebró la valentía de Falcó. “Me parece fenomenal. En muchísimos países es totalmente normal y en España cada vez es más común también. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo está con psicólogos todos los días. La gente se está dando de lo importantísimo que es la salud mental, de la necesidad de hablar con alguien y necesitar ayuda”, dijo Boyer.

Por prescripción, Tamara no tiene ningún tipo de contacto con su expareja Iñigo Onieva.

En relación a eso, Ana reveló que ella también recurre a terapias. “Ahora mismo no. Pero, si me hiciera falta, ni lo dudaría en ningún momento. En mi caso, como estoy viajando todo el tiempo con mi marido, nos desahogamos con nuestras historias. Pero si me hiciera falta, sin duda acudiría” confesó Ana.

Ana Boyer celebró que su hermana Tamara Falcó haya hablado abiertamente del tema salud mental.

Por otro lado, Ana se refirió al efecto terapéutico que tienen sus dos hijos en su hermana Tamara. Es así que Miguel, el hijo mayor de Boyer, fue fundamental cuando falleció Carlos Falcó en marzo de 2020, y Tamara lo hizo saber a través de sus redes sociales. “La primavera siempre ha sido un símbolo de la vuelta a la vida. Mi ahijado Miguel, con su añito recién cumplido, me recuerda justamente eso”, escribió la marquesa de Griñón días después de la pérdida de su padre.

Fue por ello que Ana, en setiembre, al enterarse de la ruptura de Tamara e Iñigo, no dudo en ir con sus hijos de Doha, Qatar, donde reside, a Madrid, para acompañar a su hermana. “Cuando cualquiera de nosotros tiene algún día malo o un momento malo, los niños son la mejor medicina. Desprenden una alegría. Si estás triste, enfadado, o lo que sea, te vienen, te dicen dos tonterías y te da la risa. Los niños para eso ayudan muchísimo”, finalizó Ana Boyer.