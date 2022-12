Por qué Will Smith viajó a Chile

Un día, sin previo aviso, caminando por el aeropuerto para realizar un viaje, recibir a alguien o simplemente ir a trabajar, te encuentras con una estrella de Hollywood de la que no había ningún indicio de que pudiera llegar, sin ningún paparazzi que delate el arribo de una celebridad. Esto fue lo que pasó en el país trasandino con la llegada del Agente J, Will Smith.

Gracias a publicaciones en las redes sociales fue que se esparció el hecho, posteos que mostraban al actor, rapero y productor estadounidense en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, Chile, con una actitud relajada y una amplia sonrisa, que mostró luego de quitarse el cubrebocas.

Will se estuvo bien predispuesto a las fotos, selfies y saludos de las pocas personas que estuvieron presentes en todo el rato que este pasó por este recinto, de la misma manera que lo había hecho en la pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la región metropolitana de la capital chilena.

Ahora bien, ¿qué vino a hacer Smith a estas latitudes? Tanto sus representantes como la prensa chilena no han confirmado el motivo de su visita, así que esa incógnita abre diferentes hipótesis acerca del motivo de su visita a tierras magallánicas. Pero si hacemos un poco de memoria, hay dos caminos que pueden acercarnos a la respuesta.

Actualmente, el Príncipe del Rap está trabajando en la producción de un documental titulado Pole to pole (Pollo a polo), junto con el equipo de National Geographic, que retratará un trayecto de casi 48 mil kilómetros para mostrar, en 100 días, paisajes naturales y costumbres y tradiciones regionales de cada lugar que visite, de norte a sur del globo.

Esta producción se emitirá por la plataforma Disney+ y será la segunda que realizará para esta plataforma con esta temática y producción. En 2021, encabezó Welcome to Earth (Bienvenido a la Tierra), también con NatGeo y Westbrook, la productora que Will fundó su esposa, Jada Pinkett Smith, en el 2019.

La otra vertiente puede estar relacionada con los negocios que tiene en el país, ya que, en julio de 2018, desembarcó la compañía JUST WATER, fundada por el protagonista de Soy Leyenda junto con su hijo Jaden. Esta firma comercializa agua de manantial envasada en botellas de cartón Tetra Pak reciclable, que contiene un 82% de materiales hechos con recursos renovables mediante el uso de un plástico de origen vegetal derivado de la caña de azúcar de origen responsable.

Sea por una o por la otra, todo el mundo del espectáculo (¿y de los negocios?) está expectante a ver qué movimientos hará Will Smith, ya sea para deleitarnos con una nueva megaproducción para disfrutar en el sillón del living o para hidratar de manera consciente a los chilenos y expandir su negocio. Veremos si será más impactante que la bofetada que le dio a Chris Rock en los Oscars.