El duro momento que enfrenta Will Smith para ganarse nuevamente el cariño del público

El 2022 no quiso pasar desapercibido, mucho menos para las estrellas de Hollywood. Nadie olvidará el episodio lamentable que protagonizó Will Smith al abofetear en vivo a Chris Rock en la 94° entrega de los Premios Oscar. El actor de King Richard debió asumir las consecuencias de sus actos y retirarse de la industria. Sin embargo, no fue durante demasiado tiempo ya que en breve se estrena Emancipación y esto implica su regreso a la gran pantalla. ¿La mala noticia? El público y la crítica molestos y en contra de su decisión tan apresurada.

La nueva película promete convertirse en una de las historias más impactantes de la temporada. Y después de la polémica, el actor sabe que tiene una difícil misión: conquistar nuevamente a la audiencia y a los críticos. Aun cuando su trabajo en Emancipación sea impresionante, Will Smith sabe que el rechazo estará presente desde el primer momento.

En entrevista para Good Day DC, Smith fue cuestionado sobre las personas que piensan que quizá es demasiado pronto para verlo de nuevo en pantalla. No son pocos los que han dado a conocer su postura sobre el pronto regreso de Smith al cine. Afortunadamente, el también protagonista de Rey Richard: Una familia ganadora es consciente sobre la crisis de imagen que enfrenta.

Próximamente llega Emancipación, la nueva película protagonizada por Will Smith, quien aún se siente inseguro por su regreso al cine.

“Entiendo completamente si alguien no está listo. Respetaría eso absolutamente y les permitiría darse su espacio si no están listos. Mi preocupación más grande es mi equipo. Antoine (Fuqua, el director) ha hecho lo que yo considero el trabajo más grande de toda su carrera”.

Esto último hace referencia a las posibilidades que pudiera tener Emancipación en la próxima entrega del Óscar y la temporada de premios en general. Aunque la película llegará directamente a Apple TV Plus, muchos críticos afirman que, en un año “normal”, el trabajo de Smith fácilmente estaría en la conversación para el Óscar a Mejor Actor. Sin embargo, la polémica ha reducido dramáticamente sus posibilidades. Ni siquiera una buena actuación podría salvarlo.

Por otro lado, aunque la película ha generado cierta conversación para otras categorías, también se cree que los votantes de los premios no la reconocerán por la mala actitud de su protagonista. Básicamente, todo el equipo de la película pagaría las consecuencias de una cachetada.

Will Smith espera que no castiguen a todo el equipo de Emancipación ya que la considera una gran película.

“La gente de este equipo ha hecho el mejor trabajo de toda su carrera, y mi esperanza más grande es que mis acciones no los penalicen. En este punto, eso es en lo que estoy trabajando. Espero que el material – el poder de la película, su historia atemporal – y el bien que se puede hacer, abra los corazones de las personas, como mínimo, para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en esta película y alrededor de ella”, añadió Smith.

¿Cómo será recibido el regreso de Will Smith al cine? En los próximos días se darán a conocer las críticas de Emancipación, y por fin sabremos si realmente la película tiene potencial para llevarse varios premios. ¿Los críticos le darán un trato justo o el equipo sufrirá las consecuencias de semejante escándalo?