La dura decisión que tuvo que tomar Ana Gabriel para salvar la vida de su padre

El talento y la pasión que pone en cada una de sus interpretaciones han convertido a la cantante Ana Gabriel en una de las máximas exponentes de la industria musical latina. Es por ello que a lo largo de su exitosa carrera acompañó en momentos de desamores a sus millones de fans con canciones como “Simplemente amigos” y “Quién como tú”, tratando de acariciar con su música aquellos corazones rotos que lloraban en algún lugar.

SI bien mucho se ha especulado sobre su vida personal como por ejemplo quienes fueron las famosas con las que tuvo algún romance, Ana Gabriel ha enfrentado problemas familiares con total valentía, demostrando que ante la adversidad siempre está entera y dispuesta a brindar batalla.

Ana Gabriel ha demostrado que en la adversidad siempre se hace más fuerte.

María Guadalupe Araujo Yong, el nombre verdadero de Ana Gabriel, creció en una familia humilde, rodeada de 9 hermanos, donde en todo momento apoyaron su carrera y sobre todo su padre, Ramón Araujo Valenzuela, a quien la cantante le salvó la vida tomando una dura decisión.

Años antes de su fallecimiento, el padre de Ana Gabriel padecía de enfermedades de colesterol y diabetes, pero lo había ocultado para no preocupar a su familia, hasta que su cuadro empeoró y tuvo que confesarle a su hija lo que estaba ocurriendo. Araujo se debía operar de urgencia ya que podía sufrir una embolia porque ya no circulaba sangre por sus piernas.

El padre de Ana Gabriel siempre la apoyó y fue el pilar de su carrera.

El día de la operación de su padre, Ana Gabriel estaba de gira y tenía una presentación, pero sabía que mucho no podía hacer quedándose en el hospital, así que fue a realizar su show, sin antes confesarle a su hermana que tenía un mal presentimiento, ya que Don Araujo ya no sentía los apretones que la gente le hacía en sus piernas.

Así fue que mientras tomaba su vuelo el médico que atendió a su papá le llamó a Ana Gabriel para actualizarle la situación en la que se encontraba su progenitor. La cantante fue la que ingresó a su padre al hospital firmando todos los documentos, entonces era ella la que debía tomar la decisión de amputarle las piernas o dejar morir a Ramón.

Ana Gabriel decidió amputarle las piernas a su papá, aunque sabía que cuando despertara de la anestesia para Don Araujo sería doloroso. De hecho que el padre de la cantante no tomo nada bien haberse quedado sin piernas pero su hija lo contuvo y le dio ánimos motivándolo con estas palabras: “No estás mocho, que ya no puedas correr detrás de las muchachonas es muy diferente, pero tienes dos brazos que me pueden abrazar, dos ojos que me pueden ver, tus oídos para que me sigan escuchando cantar y tu boca para decirme te amo”.