El momento más duro en la vida de Penélope Menchaca

Rompió en llanto en el instante en que comenzó a hablar de su nieto. Primero, vale recordar que, desde hace solo unos días, Penélope Menchaca forma parte de la nueva etapa de hoy Día, donde es una de sus presentadoras.

En medio de una entrevista donde hablaba de su vida, compartió el momento más duro que debió atravesar, cuando falleció su nieto de 9 meses.

Como parte de esta nueva etapa de hoy Día, cada una de las presentadoras será entrevistada por Lourdes Stephen, la conductora de Al rojo vivo, quien visita las mañanas de Telemundo precisamente para esa tarea. Oportunamente, ya conversó con Chiky Bombom, y en esta oportunidad fue el turno de Penélope Menchaca.

Todo inició cuando Lourdes junto a Adamari López comenzaron a hacer un recorrido por la carrera de Penélope, desde sus comienzos cuando era una bailarina, su paso por el grupo Las Nenas, su primer matrimonio a los 19 años, el nacimiento de sus dos hijas, Yanina y Natalia, como también su divorcio.

En este viaje emotivo por el tiempo, no faltó el encuentro con quien es el amor de su vida desde hace 22 años, su esposo Warren, y además es su mánager. Asimismo, el momento que nadie esperaba fue cuando de la alegría y sonrisa eterna, pasó al llanto y a gritos incontrolables.

El momento más duro en su vida

La tristeza se apoderó de Penélope Menchaca cuando comenzó a escuchar el saludo de su hija mayor, Yanina, quien le deseaba éxitos en esta nueva etapa: “Felicidades en tu nuevo programa, te va a ir de maravillas. Nada más quería decirte que te amo y que sigas brillando tan fuerte como esa estrella que está al lado de la luna. Te amo”, le decía su hija en el mensaje grabado.

Tristemente, la cara de Penélope se transformó. Lourdes le preguntó si quería hablar sobre esa "estrella" que está al lado de la luna y, casi sin poder hablar e interrumpida por el llanto ahogado, compartió lo que hasta ahora nunca había dicho: el peor momento de su vida.

“La verdad es que esto no lo había hablado nunca, he pasado los peores meses de mi vida, no se lo deseo a nadie… Mi niña tiene ya una hija que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene 2 años. Y en diciembre nació mi nieto, Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en su corazón" dijo.

Y luego continúo: "Fueron 9 meses en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal, y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”.

Así fue como comenzó explicando mientras al frente estaban sus compañeras en un silencio muy respetuoso. De fondo, se podían ver imágenes de Penélope cuando estaba en el hospital con su nieto en brazos, mimándolo, acunándolo y hablándole. Penélope Menchaca fue entrevistada en su propio trabajo, el programa hoy Día.

“Ese chiquito estaba siempre sonriendo, no importa que se la pasó en el hospital, no importaba nada, pero creo que la parte más complicada de todo, y no quiero decir que sufrí más que mi hija, simplemente es diferente…" confesó.

"Sufro como abuela porque obviamente perder a tu nieto es terrible, el ver a tu hija que las piernas no la detienen que no hay un dolor más grande… Yo creo que mi cerebro todavía no lo entiende” hasta que no pudo seguir hablando y tuvieron que ir a un corte comercial.