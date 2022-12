Cuántos idiomas habla Altaír Jarabo

La actriz y también modelo mexicana Altaír Jarabo se casó el año pasado con el empresario francés Frédéric García. Sin embargo, a pesar de que ya tiene varios años de trayectoria dentro del medio artístico, muchas cosas sobre su vida se desconocen, como, por ejemplos, los idiomas que habla y cuál, según ella, tiene que aprender a la perfección.

¿Quieres saberlo? Te lo contamos a continuación.

El primer trabajo de Altaír Jarabo fue en una telenovela que se llamó El peñón del Amaranto (Telemundo) donde tenía alrededor de 8 años. Así empezó lo que sería su futuro, hasta que hace poco tiempo se enamoró de un empresario francés. Cuando alguna vez le preguntaron el día más feliz de su vida, respondió que simplemente sería un domingo cualquiera con su familia.

Así es ella, aunque aparente ser seca o fría, es muy cariñosa. Incluso, el equilibrio siempre lo ha encontrado en la vida sentimental, algo que la ha llevado a tener un buen balance. Se considera una mujer de pocos amigos, aunque esos pocos son cercanos.

En alguna oportunidad confesó que le gustaría ser mamá, aclarando que no tiene urgencia. Con participaciones en grandes telenovelas, programas, además de hacer interpretaciones en el cine y teatro; ha conseguido el reconocimiento dentro del mundo artístico. Asimismo, estos últimos años apuesta a su matrimonio y vida personal.

Los idiomas que habla

Tras contraer matrimonio con el empresario francés, fue inminente la necesidad que tuvo de aprender el idioma a la perfección. Sin embargo, confesó que va pasito a pasito.

También aseguró qué otro de sus idiomas maneja a la perfección: el inglés, el cual la ha salvado hasta el momento para transitar su estadía en Francia. Gracias a que sabe manejarlo muy bien por haber ido a un colegio bilingüe, cada conversación que inicia en francés la termina en inglés.

Altaír Jarabo es una mujer con pocos, pero fieles amigos.

“…también ha funcionado en mi contra que a lo mejor ven que no hablo bien francés y entonces me hablan en inglés y todas las conversaciones pueden seguir en inglés sin ningún problema y eso me orilla a no darme a entender, así sea mal” confesó en una entrevista.

De esa manera, durante la misma charla asumió que debe tener más disciplina con el idioma y tomar un curso intensivo si quiere hablarlo correctamente todo el tiempo y no de a ratitos.

Aunque su base para vivir sea un poco México, por obligaciones de trabajo, y otro poco Francia, no descartó la posibilidad de que algún día lo revierta.