A sus 36 años, Altaír Jarabo deslumbra a todos con su belleza

Altaír Jarabo García es una actriz mexicana que con el paso de los años ha demostrado que es dueña de una carrera exitosa. Desde muy chica comenzó a demostrar que tenía un gran talento para la actuación. Comenzó su carrera como modelo y después se va a la actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Uno de sus primeros papeles más reconocidos fue en 2006 cuando trabajó en la telenovela Código postal junto al exitoso actor José Ron.

En cuanto a su vida personal el pasado 16 de agosto de 2021, la actriz mexicana Altair Jarabo y el empresario Frederic García se casaron en la ciudad de París, Francia, dicho evento fue catalogado por mucha gente como “una boda de ensueño”. Ambos contrajeron nupcias por lo civil con una pequeña ceremonia para posteriormente celebrarlo en un castillo con una lujosa fiesta en donde sólo asistieron familiares y amigos cercanos a ellos.

Este casamiento tuvo una gran repercusión por la diferencia de edad que existe en la pareja. La actriz mexicana tiene 36 años y el empresario tiene 53 años. Sobre esta diferencia de años, Altaír dijo que: "Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”.

Esta gran fama que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que la talentosa actriz mexicana realiza una publicación sus seguidores reaccionan con miles de likes y cientos de comentarios alabando su belleza como así también sobre todo lo que comparte. Con más de tres millones de seguidores en Instagram, Altaír Jarabo es una de las artistas más aclamadas del país azteca.

Altaír es una de las villanas más reconocidas de las telenovelas de México.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente compartió en su perfil de su cuenta oficial de la camarita, una foto que no solo enalteció su gran belleza sino que también su perfecta figura. En la misma se la puede ver luciendo un vestido de color verde que se caracteriza por tener un pronunciado escote. Junto a la pic se puede leer: "Es idea mía ? O el verde siempre es buena idea".