Cómo se llama el último novio de Chiquis Rivera y a qué se dedica

Chiquis Rivera está de novia con Emilio Sánchez, fotógrafo y empresario de origen mexicano que se ganó su corazón y también el de su familia. La hija de Jenni Rivera confiesa estar en un momento muy maduro de su vida y, aunque sin apuro, hasta reconoce que ve a su nuevo novio como el padre ideal para sus hijos.

Chiquis Rivera parece haber dejado atrás su fallida relación con Lorenzo Méndez y se muestra una vez más feliz y abierta al amor. Ahora está en pareja con Emilio Sánchez, un joven que es fotógrafo, director de fotografía y también empresario, ya que tiene un restaurante de tacos en Los Ángeles.

Ambos se llevan excelente: saben lo que es trabajar juntos (Emilio dirigió el videoclip de la versión de Chiquis de "Quiero amanecer con alguien") y hasta incluso ya compartieron tiempo en familia (él se lleva muy bien con la de ella).

“Él también pasó por una relación medio difícil, así que usamos esas cosas para que esta relación sea diferente”, confesó Rivera hace poco en diálogo con People en Español.

Chiquis Rivera y la clave para que su relación funcione

La hija de Jenni Rivera habló largo y tendido tanto de su nuevo novio como de cuál es la perspectiva que tiene de la vida en la actualidad.

“Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta 100% por la persona que soy, que realmente no me quiere cambiar”, confesó la artista de 37 años.

En línea con esto, Chiquis Rivera dijo que su relación es exitosa ya que ambos tienen una “muy buena comunicación” y están en “la misma frecuencia”. “Hago mis terapias y él también”, reconoció agregando que esto dio lugar a un vínculo directo y honesto.

Otra de las claves para la artista pasa porque cada uno tiene su trabajo, sus ocupaciones, y ninguno pretende invadir el espacio del otro. Emilio Sánchez, el nuevo amor de la Abeja reina.

Por más que no busque dar pasos apresurados, la autora de discos como Playlist y Abeja reina reconoció que visualiza un futuro junto a Emilio. En este sentido, dijo que le gustaría compartir un bebé con él, sin importar si después las cosas terminan funcionando o no.

“Él es una muy linda persona, muy maduro, y sé que sería un padre excelente”, fueron sus palabras. Para finalizar, también confesó que está feliz y que se encuentra en paz.