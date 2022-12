Así es la relación entre Eugenio Derbez y Vadhir, su hijo con quien sufrió el grave accidente

Sin lugar a dudas, en lo personal, este pudo ser uno de los años más duros de Eugenio Derbez. Si bien el actor mexicano llegó a la cima con el Oscar ganado por el film donde participó “Coda: señales del corazón”, también tuvo que afrontar un grave accidente que le produjo una múltiple fractura en uno de sus hombros. Sobre esto, se dispararon varias especulaciones e incluso se dijo que su hijo Vadhir fue quien lo golpeó.

Y es que la manera en la que la familia de Eugenio llevó adelante el tema hizo que corran todo tipo de rumores sobre la relación que tenían entre ellos los integrantes de la dinastía Derbez. Por su lado, su esposa Alessandra Rosaldo emitió una serie de comunicados explicando lo que había ocurrido. Mientras que sus hijos Aislinn y Vadhir no se manifestaron tras el accidente de su padre. Asimismo, José Eduardo, el hijo que Eugenio tuvo con Victoria Ruffo había dicho que el no sabía mucho del tema y del estado de salud de su padre.

Así fue que cuando se hizo público que Eugenio se había accidentado mientras estaba jugando con su hijo con un aparato de realidad virtual, corrieron versiones de que Vadhir lo había golpeado, cosa que el actor de Hollywood salió a desmentir.

A cuatro meses de la cirugía y en pleno proceso de rehabilitación, Eugenio ya estuvo en un programa de televisión hablando abiertamente de lo que ocurrió y cómo es su relación con su hijo Vadhir.

Eugenio Derbez y la relación con Vadhir

Recientemente, el actor estuvo de invitado en el programa mexicano “Despierta América”, donde terminó con todas las especulaciones que había surgido tras su accidente en uno de sus hombros. Si bien, el también productor ya había dado su versión de los hechos a través de sus redes sociales, ahora contó lo que pasó en televisión. “Queremos hacer un sketch con las historias que si había contado, que si había chocado, que si me había dado a la fuga, que si había muerto una persona, que si Vadhir me había golpeado”, dijo el actor.

Lo que demuestra el buen relacionamiento entre padre e hijo es que, Eugenio relató que días antes del accidente hizo un viaje de aventuras con Vadhir, donde las situaciones por las que atravesaron era riesgosa y de mucha adrenalina, pero que su accidente irónicamente se dio en un lugar seguro. “Había hecho muchas cosas y estaba haciendo un road trip con Vadhir, hicimos todas las cosas peligrosas que te imagines, bicicleta en montaña, jet ski con cocodrilos, y esa noche estábamos en un cuarto jugando virtual”, contó.

Así también, Derbez contó que se está recuperando y, entre bromas como es su característica, que el accidente le ha dejado una gran lección. “No le hagas caso a tus hijos. Te pasan mil cosas por la cabeza, cómo de una tontería te puede costar esto o hasta la vida, si me voy de frente o de espaldas, no la cuento. El hecho de que llevaba un año de demasiada actividad y lo pedía, volver a mi casa. Creo que son muchas las lecciones que me llevo con esto, valorar la vida cada día”, finalizó Eugenio.