Adamari López sobre su separación de Toni Costa: “no era saludable”

La conductora Adamari López y el bailarín español Toni Costa eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo latino. Estuvieron juntos durante 10 años y hace poco más de uno, sorprendieron a todos anunciando su separación. Durante todos esos años de amor, tuvieron una hija, la pequeña Alaïa, quien es la que los mantiene en contacto a pesar de la sonada ruptura que protagonizaron y de la que muy pocos detalles dieron.

Toni Costa fue uno de los finalistas de la última edición del reality show “La Casa de los Famosos”, donde reveló algunas cosas que le llevó a la pareja a tomar la decisión de terminar con la relación amorosa que tenía con Adamari López. Según lo relatado por el español, todo comenzó con el nacimiento de su hija, quien dormía en la misma cama que Adamari y él, lo que afectó la intimidad y privacidad de ambos.

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos 10 años, y le tuvieron a la pequeña Alaïa.

"Yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va separando sí porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar" indicó el coreógrafo.

Por su parte, Adamari confesó que seguía enamorada de Toni en el momento de la separación, pero que ahora no se arrepiente de la decisión que tomó. "Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil", agregó.

Tras su separación de Toni Costa, Adamari se enfocó en el cuidado de su hija Alaïa y en su carrera profesional.

Adamari López confiesa que su relación con Toni Costa no era "saludable"

Ahora, Adamari se animó a contar un poco más sobre su separación. La conductora Lourdes Stephen entrevistó a la mamá de Alaïa, quien fue contundente en sus respuestas. “Pasó que pues no podíamos continuar”, dijo Adamari.

Sin profundizar mucho en el tema, López aseguró que lo hizo para darle un buen ejemplo a su pequeña hija. "No era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, yo no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija”, agregó la conductora.

De igual manera, a pesar de todo lo que pasó, Adamari se mostró agradecida de formar una familia. “Me dio el regalo más grande que pude haber tenido, que es mi hija, y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une”, declaró Adamari.

Por el bienestar de su hijita Alaïa, Adamari sigue sin dar las razones de la separación. “Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también. Y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”, finalizó López.