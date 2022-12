La madre de su hijo Pablo, arremete contra Anuel AA: “quítate la careta o te la quito yo”

Hace unas semanas Anuel AA y Yailin “la más viral” anunciaron que se convertirían en padres de una nena, a la que llamarán Cataleya en honor a un personaje de la película “La colombiana”. Los cantantes dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales donde se mostraron muy felices y entusiasmados por encarar esta nueva etapa de sus vidas.

Asimismo, luego de hacer público que estaban en la dulce espera, el cantante puertorriqueño no pudo aguantar contarle a su hijo Pablos Abel, de 9 años, que tendría una hermanita. Y fue así que en una de sus historias de Instagram, el artista levantó un video de la reacción del pequeño. "Ya Pablisssss sabe que va a tener una hermanita. Ya mismito vamos pa Miami ahora a celebrar con mi otra parte de la familia", escribió Anuel AA.

Anuel AA y Yailin anunciaron que están esperando a una niña.

Sin embargo, al parecer, Anuel aún no ha llegado a visitar a Pablo, y es por ello que la madre del pequeño acusó al cantante de usar a su hijo como una herramienta de marketing.

Astrid Cuevas, utilizó su redes sociales para arremeter contra el reguetonero, acusándolo de no visitar al pequeño y le exigió que cumpliera su palabra.

Astrid acusa a Anuel AA de ser un padre ausente.

"Pero que mala costumbre la de usar un niño para marketing!!! ¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente? ¿Cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo, no pueda para en Puerto Rico para ver a su hijo? Ay mira, quítate la careta o te la quito yo soplapote…Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten palabra de hombre que eso es lo que te falta", escribió furiosa Astrid en una historia de su cuenta de Instagram

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Astrid acusa al trapero de ser un mal padre. Luego de que Anuel solicitara la custodia compartida del menor, la madre respondió con una demanda contra el intérprete en la que lo acusaba de ser un padre ausente, según informó el programa de televisión puertorriqueño “Lo sé todo” a principios del 2022.

Según Astrid, Anuel solo se comunicaba esporádicamente por teléfono con su hijo y lo aseguró que no el cantante no veía al pequeño desde febrero pasado. Asimismo, señaló que Anuel dejaba sus responsabilidades de padre a cargo de us abuelos o de su equipo de colaboradores.

Anuel no se ha hecho eco de estas declaraciones, y tampoco ha tocado el tema que plantea Astrid. Mientras tanto, el artista presume en redes sociales la excelente relación padre e hijo que mantiene con el pequeño Pablo.