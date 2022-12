Adamari López confiesa que fue infiel en pleno programa en vivo

La carismática conductora del matutino mexicano “Hoy día”, Adamari López, junto a algunas de sus compañeras de programa como Chiky Bombom, pasaron un momento divertido en una reciente emisión del show jugando “yo nunca” con sus invitadas Maripily López y Ninel Conde. El juego tiene como objetivo la sinceridad, lo que por supuesto, deriva en fuertes confesiones.

La confesión de Adamari López vino durante un juego de preguntas y respuestas que hicieron en pleno programa en vivo.

En este contexto, los cambios realizados en “Hoy día” con respecto a los contenidos arrojan este tipo de mecánicas que conectan más con el público y sus experiencias vividas. Fue así que Adamari, durante el juego que consiste en hacer preguntas, algunas de ellas muy picantes y personales, y contestarlas con un sí o un no, se abrió ante los presentes y la audiencia, y respondió con la verdad.

Surgió la frase “Yo nunca he sido infiel”, todas las participantes del juego terminaron respondiendo que sí, reconociendo sus errores del pasado y la inmadurez de ese momento para hacer lo que hicieron. "A lo mejor cuando más joven, errores de juventud", admitió Adamari.

Adamari López admitió que fue un "error de juventud".

Ese episodio ocurrió cuando la puertorriqueña era muy joven y no recuerda si la descubrieron o no. "No me acuerdo, tenía que haber tenido como 18, 19 años, era una niña, ya yo tengo 51, ¡no me acuerdo!", dijo López entre risas.

Siguiendo con el tema de la infidelidad, la siguiente pregunta fue: "¿A quién de ustedes le han sido infiel?". Adamari y sus colegas siguieron con la honestidad que reclama el juego y contestaron la pregunta. Con una acción muy simpática, como la caracteriza, Adamari López se levantó de su asiento y junto todos los cartelitos de “Sí” de sus compañeras, incluyendo el de ella, y de esta manera admitió que todas habían pasado por alguna traición de ese tipo en la vida. Pero, a pesar de que el tema que trataron pudo haberles traído algún mal recuerdo, todas las participantes lo tomaron con humor sin hacerse mayores dramas.