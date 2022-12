Estas son las canciones de Juan Gabriel y Vicente Fernández que fueron nombradas “cultura histórica” en Estados Unidos

Juan Gabriel y Vicente Fernández son considerados dos de los artistitas mexicanos más importantes a nivel internacional, y por esta razón formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Si bien ambos cantantes han fallecidos, el legado musical que dejaron sigue vigente y es por ello que serán merecidamente reconocidos en el país del norte.

“El Rey” del “Charro de Huentitán” y “Amor eterno” del “Divo de Juárez” serán incluidos en el registro de la Biblioteca, la cual contará a partir de ahora con 33 canciones que conforman el prestigioso copilado de composiciones, en los que se destacarán estos nuevos títulos mexicanos.

"Amor eterno" es el tema de Juan Gabriel que formará parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La lista seleccionada, surgió a partir de la sugerencia de los usuarios de redes sociales, y también se encuentran "Las caderas no mienten" de Shakira, el álbum homónimo de grupo de rock Rage Against the Machine y "Feliz Navidad" de José Feliciano, todos ellos proyectos musicales con un valor y presencia en Latinoamérica en los pobladores de habla hispana de Estados Unidos.

De esto se trata el reconocimiento a las canciones

El reconocimiento a estas composiciones se trata de elegir títulos que son aporte a la cultura, historia o tienen algún valor significativo para la comunidad hispana. Estos temas deben tener al menos 10 años de antigüedad, y la propuesta la realizan el Bibliotecario del Congreso de los Estados Unidos en colaboración con la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones.

Vicente Fernández formará parte del copilado con el emblemático tema "El Rey".

“Debido al requisito de que los títulos tengan al menos 10 años de antigüedad y puedan remontarse a las primeras grabaciones, el registro actualmente refleja una época en la que a los latinos no se les daban oportunidades comerciales y eran una porción menor de la población. Para llenar este vacío, hacemos esfuerzos especiales para descubrir grabaciones de artistas hispanos y otros artistas diversos de color", manifestó Steve Leggett, director de programa de la junta.

“Amor eterno” de Juan Gabriel

Es uno de los temas más conocidos compuestos por Juan Gabriel a nivel internacional. Incluso, muchos artistas de diferentes países han interpretado este éxito, como por ejemplo la cantante española Rocío Dúrcal, quien fue amiga íntima del “Divo de Juárez”.

“El Rey” de Vicente Fernández

Este tema fue compuesto por José Alfredo Jiménez e interpretado por Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021. Lo cierto es que esta era una canción que nunca estaba ausente en su repertorio y era interpretado por el artista en cada una de sus presentaciones.