El momento complicado que está viviendo Hailey Bieber con su salud

Hace tiempo los fanáticos de Justin Bieber barajaron la posibilidad de que el cantante y su esposa, Hailey Bieber, tuvieran hijos. Sin embargo, la modelo siempre fue muy tajante respecto de este tema y aseguró que todavía es muy joven y no se siente preparada para ser madre. Los rumores volvieron a despertarse al ver el abdomen de Hailey hinchado y frente a esta situación debió salir a aclarar mediante una foto en la red social Instagram que no se trataba de ningún embarazo sino de un quiste de gran tamaño que le está trayendo bastantes molestias.

La estrella de las pasarelas, quien ya aseguró en su momento que todavía no se siente preparada para ser mamá a sus 26 años, se animó a hablar sobre el motivo de que su vientre haya aparecido más hinchado que de costumbre en sus últimas fotos porque los usuarios de las redes levantaron fuertes sospechas de un bebe en puerta.

Hailey Bieber no está pasando el mejor momento respecto de su salud porque le detectaron un quiste de gran tamaño en su ovario.

La sobrina de Alec Baldwin no está embarazada, sino que tiene un quiste de gran tamaño en uno de sus ovarios. Exhibiendo su torso con un posado muy natural, Hailey informó a través de sus stories de Instagram que no pasa por un momento especialmente positivo en lo referente a su salud. Eso sí, también quiso descartar que sufra alguna enfermedad de mayor gravedad a fin de no preocupar demasiado a sus fans.

" No es un bebé. Tengo un quiste en el ovario del tamaño de una manzana. Pero no tengo endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico", explicó en su texto antes de pedir a sus seguidores comprensión y respeto ante el problema que padece.

Hailey Bieber compartió en sus historias de Instagram su estado de salud para desmentir posible embarazo.

"He tenido un quiste en el ovario varias veces y no es agradable. Es doloroso y molesto. Me hace sentir hinchada y me produce náuseas. Me provoca calambres y estoy muy sensible", añadió para describir los síntomas, justo antes de sentenciar: "En cualquier caso, estoy segura de que muchas de ustedes lo entienden y se sienten identificadas. Podemos con esto".