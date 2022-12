El impactante vestido bicolor de Ester Expósito que cautivó todas las miradas

No es extraño que la reina de las redes sociales e influencer internacional busque todo el tiempo la diferencia. Ester Expósito es muy seguida por los usuarios porque siempre logra causar un gran impacto con sus peinados, maquillajes y vestimenta. Y esta vez, no fue la excepción ya que en la presentación de su nuevo film, Venus, la actriz desfiló por la red carpet con un out fit refinado pero informal que tranquilamente podrías llevarlo puesto en cualquier otro evento u ocasión. Te contamos más acerca de este vestido que se llevó todas las miradas.

Si algo nos están dejando últimamente las alfombras rojas de todo el mundo es un nuevo concepto de cómo se debe acudir vestido a ellas. Hace una semanas veíamos cómo Irina Shayk mezclaba su camiseta básica blanca con una falda larga para uno de los eventos más importantes de la temporada, Kate Moss creaba su propia versión del look con un tank top, y ahora hemos visto a Ester Expósito con un vestido de punto ideal para cualquier tipo de plan, incluyendo claro, la red carpet. Ha sido en la presentación en Madrid de su nueva película, Venus, dirigida por Jaume Balagueró y que se podrá ver en los cines el próximo día dos de diciembre. Así, después de haber abierto el festival de cine de Sitges con este proyecto, todo el equipo de la película estaba allí para esta noche tan especial.

Este nuevo film supone para la actriz todo un reto, ya que tal y como ella ha contado en varias ocasiones, "siempre quiso protagonizar una película de terror". Por eso, para la ocasión ha querido acudir con un look rompedor, eso sí muy diferente a los vestidos de gala con los que la hemos visto en las últimas alfombras rojas. Esta vez, Ester Expósito se ha decantado por un vestido de punto midi, plisado y a dos colores, que como característica especial, estaba elaborado con hilos metalizados en verde. Un estilismo muy favorecedor que ha combinado con unos botines negros con plataformas súper altas de piel acharolada y que sin duda, es perfecto para esos eventos a los que quieres ir algo arreglada pero sin caer en excesos.

La actriz nos ha sorprendido con un nuevo peinado y un cambio de look total. Si por lo general, Ester Expósito suele dejarse la cabellera lisa, o quizá con alguna que otra onda, ahora ha apostado por un estilismo más ochentoso. Se ha rizado el pelo por completo y lo ha recogido en un moño despeinado al que ha que ha dejado caer sobre el rostro varios mechones laterales que le quedaban muy bien. En cuanto al maquillaje, ha vuelto a caer rendida a una de las tendencias más virales de la temporada, los frosted eyes en un tono malva muy bonito para un look de día.