Se dio un veredicto y nadie lo contradijo: Chris Evans es el hombre mas sexy del mundo

Chris Evans ya no interpreta al Capitán América de Marvel. Se quitó su traje azul y rojo hace tiempo pero este 2022 definitivamente fue su año profesional. No sólo protagonizó una de las producciones más ambiciosas de Netflix junto a Ryan Gosling en The grey man, sino que que tuvo la tarea de darle voz a Buzz Lightyear probándose en papeles muy alejados de los superhéroes, y ahora la revista People lo acaba de elegir como el Hombre Vivo Más Sexy de 2022, y nadie contradijo esta elección.

Hace algunas ediciones, coincidiendo con el nombramiento de Blake Shelton, la revista decidió que el físico de los ganadores pasaría a un segundo plano para valorar su personalidad y otras cualidad menos tangibles, como su respeto hacia las mujeres y su compromiso con distintas causas sociales, por encima de unos abdominales marcados.

Sin embargo, el protagonista de Capitán América reúne todas esas cualidades. Es difícil saber qué enamora más a sus fans: si su innegable atractivo o su carisma con un punto infantil capaz de convertir un jersey de punto en la prenda fetiche de la temporada tras lucirla en una de sus películas. "Mi madre estará muy contenta. Está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que es muy difícil presumir. Es muy duro que te entrevisten acerca de algo así... Es una forma extraña de presumir, pero con humildad. En realidad solo va a servir para que me hagan bullying", confesó el actor a la publicación.

Según la revista People, Chris Evans es el hombre vivo más sexy de 2022.

Chris ha visto de cerca las burlas que han recibido sus compañeros del universo Marvel como Paul Rudd, Chris Hemsworth, Idris Elba o Michael B. Jordan cuando se han encontrado en la misma posición que él ahora, y está preparado para que le tomen el pelo en las redes sociales, pero por el momento no parece que ese vaya a ser el caso.

Su mamá, Lisa, le dijo a People que no estaba sorprendida en lo más mínimo de que su apuesto hijo fuera considerado el hombre vivo más sexy. Evans agregó que atesorará el título de "Hombre más sexy" de por vida. Y agregó que su “yo” de la escuela secundaria estaría "entusiasmado" si supiera su destino. “Este probablemente sería el camino a la mesa genial en la que no estaba”, señaló.

Chris Evans se siente orgulloso por este título pero admite que será motivo de burla y memes.

Sin embargo, Evans se sintió más tímido que engreído por su nuevo galardón. “Es difícil ser entrevistado por todo esto”, dijo a People con una sonrisa. “Se siente como una extraña forma de fanfarronería humilde”.

Evans saltó a la fama con su papel del superhéroe Johnny Storm en dos películas de los Cuatro Fantásticos estrenadas en 2005 y 2007. Sin embargo, su carrera realmente despegó cuando interpretó a la estrella homónima de Capitán América: El primer vengador en 2011. Repitió el papel en 10 películas de Marvel que terminaron en 2019 con Avengers: Endgame.

Recientemente, prestó su voz a Buzz Lightyear en la película Lightyear de Pixar e interpretó al villano junto a Ryan Gosling en The Grey Man de Netflix.