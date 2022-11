La noche más importante de Hollywood confirmó a su anfitrión: Jimmy Kimmel estará al frente de los Premios Oscar

La 94° edición de los Premios Oscar tuvo a sus dos protagonistas y no precisamente por la cantidad de galardones que se llevaron: Will Smith y Chris Rock le regalaron a la televisión y a la Academia el episodio más lamentable de su historia luego de esa bofetada que fue tendencia y meme durante varios días. Ahora se acaba de anunciar que el nuevo anfitrión para la gran noche de Hollywood volverá a ser Jimmy Kimmel y no puede estar más agradecido.

“Jimmy es el anfitrión perfecto para nuestra 95ª entrega. Su amor por las películas, su experiencia en televisión en vivo y su capacidad para conectarse con audiencias globales crearán una experiencia inolvidable para nuestros millones de espectadores en todo el mundo”, señaló la Academia de Hollywood al hacer el anuncio este lunes. Será la tercera vez que este célebre rostro de la pequeña pantalla en Estados Unidos se haga cargo de imprimir ritmo y continuidad a los premios después de haber asumido esa labor en 2017 y 2018, que fue la última vez en que estos galardones contaron con un presentador.

“Es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido a la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran que no”, bromeó Kimmel en declaraciones recogidas en la nota de prensa. Los productores ejecutivos y showrunners Glenn Weiss y Ricky Kirshner anunciaron la noticia esta mañana. Esta será la tercera vez que Kimmel llega al Dolby para la noche más grande del año en Hollywood después de haber sido anfitrión en 2017 y 2018.

Cómico, actor, presentador y guionista, Kimmel ha labrado su fama sobre todo como presentador y productor ejecutivo del programa nocturno de la ABC Jimmy Kimmel Live!, que lo ha convertido en una constante entre los nominados a los premios Emmy. Su labor al frente de las dos ceremonias previas de los Oscar en las que ejerció como anfitrión le depararon sendas nominaciones a estos galardones.

Fue en 2019 cuando la Academia de Hollywood prescindió de presentador después de que el actor Kevin Hart renunciara al puesto debido a la polémica por unos antiguos mensajes con contenido homofóbico publicados en Twitter entre 2009 y 2011. Se buscó sustituto sin éxito y finalmente se decidió que aquella ceremonia fuera la primera desde 1989 sin esta figura, algo que se repitió en 2020 y 2021, que fue la edición menos seguida por televisión de su historia. Está previsto que la próxima ceremonia de entrega de los Oscar se celebre el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles mientras que los nominados se darán a conocer el 8 de febrero.

Kimmel tiene un lugar único en la historia de los Oscar, ya que presidió el “sobre-gate” en 2017 cuando Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron el sobre equivocado y anunciaron a La La Land como la ganadora de la Mejor Película, solo para ser corregido vergonzosamente. Moonlight era la ganador real. Fue puro caos y Kimmel estaba allí mismo en el escenario en medio de todo. Sin embargo, regresó al año siguiente, al igual que Beatty y Dunaway presentando la Mejor Película nuevamente (para La forma del agua), esa vez sin incidentes.

El programa de 2017 atrajo a 32,9 millones de espectadores, mientras que su temporada de regreso en 2018 llegó con seis millones menos a 26,5. Los Oscar sin anfitriones de 2019 atrajeron a 29,6 espectadores, pero los últimos tres años han obtenido puntajes mucho más bajos, incluso con el regreso del formato de anfitrión el año pasado cuando la ceremonia encabezada por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall mejoró en comparación con el programa COVID ampliamente criticado del año anterior., saltando a 16,6 millones de espectadores, todavía el segundo más bajo.

“Tener a Jimmy Kimmel de vuelta como anfitrión de los Oscar es un sueño hecho realidad. Como vemos todas las noches en su propio programa, Jimmy puede manejar cualquier cosa con corazón y humor, y sabemos que brindará las risas y los momentos de celebración que definen a los Oscar”, dijo Craig Erwich, presidente de ABC Entertainment, Hulu y Disney. “Nos encanta ser el hogar de la noche más importante de Hollywood y estamos ansiosos por brindar por el éxito del cine”.