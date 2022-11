Apareció el verdadero motivo por el que Leonardo DiCaprio no se muestra con su nueva novia

Luego de haberse separado de su última pareja, comenzaron a instalarse los rumores de romance entre Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid. Las versiones que los vinculan a esta nueva historia de amor son cada vez más grandes, con informaciones y situaciones que cada vez los aproximan más.

El pasado 10 de septiembre se los encontró en una fiesta que coincidía con la New York Fashion Week, y desde entonces los rumores entre DiCaprio (47 años) y Hadid (27) han ido en ascenso. Si bien hasta el momento no oficializaron, se sabe por su entorno que están muy enamorados.

Ahora se dieron a conocer nuevos detalles a partir del medio Entertainment Tonight (ET) que sugirió una teoría acerca del particular motivo por la cual la pareja no se muestra en sociedad. Todo recaería en el hecho de que la modelo prefiere mantener su relación fuera de los flashes por respeto al padre de su hija Khai.

"Gigi y Leo se han estado viendo y están muy interesados el uno en el otro, pero Gigi ha estado tratando de mantener las cosas de bajo perfil con su relación. Están tratando de mantener las cosas en privado y no hacer demasiadas demostraciones en público mientras salen juntos", dijo la fuente citada por el portal estadounidense.

Además agregó: "Gigi está tratando de tomar en cuenta los sentimientos de Zayn y no quiere ser irrespetuosa con él con su nueva relación. Gigi y Zayn sólo quieren lo mejor para el otro. Están haciendo todo lo posible para tener una relación cordial, ser los mejores padres que pueden ser, y criar a Khai de una manera saludable".

Gigi y el cantante Zayn Malik se conocieron a finales del 2015, tiempo en el que arrancaron una relación de pareja que tuvo algunos idas y vueltas. De hecho a mediados de 2018 se separaron, pero en diciembre de 2019 anunciaron la reconciliación. Se convirtieron en padres de Khai el 19 de septiembre de 2020, hasta la ruptura definitiva en octubre de este año.

Con todo muy fresco, también hay que recordar que DiCaprio también le puso punto final a su anterior relación hace poco. Fue en el mes de agosto, cuando el actor terminó su vínculo con Camila Morrone, con quien salió durante cuatro años.

Hace unas semanas atrás y con todo este revuelo ya suelto, una fuente cercana a los protagonistas señalaba en la revista People que la pareja estaba "tomando las cosas con calma" y "conociéndose". Las demasiadas coincidencias que se dan en tan poco tiempo siguen envolviéndolos, y los rumores comienzan a transformarse en confirmaciones.