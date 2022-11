Luciendo un enterizo, Karol G deslumbra a todos con su perfecta figura

Karol G culminó una exitosa gira por Norteamérica con 30 presentaciones de cuales varias de ellas contaron con localidades agotadas. En su cuenta oficial de Instagram la cantante de pelos rojos compartió un carrusel de fotos y videos con lo que fue un pequeño resumen de ese increíble tour.

Junto a al material multimedia Karol G agregó una descripción que dice lo siguiente: "La verdad, resumir todo lo que quisiera decir en un caption es imposible… Terminó #$TreaPLoveTour. La energía que se sintió en cada uno de los lugares en los que estuve fue gigante, hermosa y SÚPER PODEROSA. Podría decir que cada una de las personas que vivimos la experiencia cada noche, salimos con el corazón llenito, contento, feliz y motivado, incluyéndome a mi! Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consiente que alguna vez lo haya hecho … 33 shows entre estados unidos y Canadá , 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, Las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar".

Karol G tiene actualmente 31 años.





El mensaje que compartió la interprete de la canción "Gatúbela" continuó de la siguiente manera: "Gracias a Dios por la convicción que ha puesto siempre en mi alma, a todas las personas que trabajaron conmigo día y noche para hacer posible este sueño, a los artistas que me acompañaron durante el tour e hicieron que el show brillara aún más con su presencia y al increíble equipo de trabajo que se la vive conmigo día a día: Nos disfrutamos la vida como niños pero trabajamos como maquinas y por eso y más LOS AMO! (Gracias por subir al escenario a celebrar conmigo)".

El extenso anunció que realizó Karol G en las redes sociales finalizó así: "Le dedico esto a mi casita ???? Colombia! que está llena de talento y de personas que trabajan a diario por salir adelante y ya estoy loca por ver que me depara el futuro, estoy loca por verlos de nuevo gozársela conmigo y lista para trabajar incansablemente con el corazoncito abierto para recibir muchas bendiciones más !! Los Amo pues 13".

En cuanto a las fotografías se puede ver a Karol G lucir un enterizo de cuero que no solo demostró su gran belleza sino también su perfecta figura. El post que realizó la nacida en Medellín tiene actualmente más de tres millones de reacciones entre likes y mensajes que alaban lo hermosa que luce hoy en día.