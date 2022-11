¿Cuál fue el inconveniente que tuvo Emily Blunt durante la grabación de The English?

Cuando vemos una serie o una película ignoramos completamente todo lo que ocurre durante el proceso previo hasta dar con la escena brillante que vemos en la pantalla. Casi nunca queda la primera toma, y otro inconveniente que puede jugar en contra es la condición del clima: demasiado calor, mucho frío, lluvia, nieve, viento, etc. Durante la grabación de The English, Emily Blunt debió soportar altas temperaturas con un vestuario que por momentos resultaba complicado, especialmente un corsé en el que se sentía sofocada y le impedía a su piel respirar.

Emily Blunt dice que usar un corsé para grabar The English en el calor sofocante de España fue muy complicado. La actriz interpreta a Cornelia Locke en la miniserie dramática y así lo reveló a Closer UK: "Hacía tanto calor. Nunca he estado en un lugar más caliente en mi vida, y grabé en Atlanta en verano; pensé que nunca experimentaría un clima así. Nos advirtieron sobre eso, pero el corsé actúa como una heat trap y la piel no respira. Tenía pantalones de lana, falda, camisa, chaleco y chaqueta. Nunca me acostumbré", explicó Blunt.

Emily Blunt padeció las condiciones climáticas durante la grabación de The English.

La estrella de El diablo viste a la moda también elogió al personaje de su co-protagonista como un "peligroso Ferrari" en el programa. "Siempre he sido tan fan, pero Rafe (Spall) entró en este programa como un Ferrari peligroso. (Entró) se apagaron las luces y fue brillante. Su personaje es muy letal, da miedo", aceptó.

La también actriz de A Quiet Place dijo anteriormente que le encanta el "salto a lo desconocido" al interpretar personajes aventureros. Un ejemplo de ello fue su actuación como la botánica Lily Houghton en Jungle Cruise de Disney, rol del que la actriz se expresa muy bien. "Me dan alimento para el pensamiento. Me hacen pensar. Quiero interpretar a personas por la razón que sea, y sentir que tengo algo con ellos, establezco realmente una teoría de por qué creo que tenemos cosas en común y, aunque no creo que tenga un espíritu tan aventurero como el de Lily, me encantó el salto a lo desconocido", consideró Emily.

Emily Blunt debió usar un corsé que le cortaba la respiración a la piel mientras grababan con temperaturas muy altas para la serie The English.

Blunt aseguró que le fascinó la elección de ese proyecto al lado de Dwayne The Rock Johnson. "Simplemente me gusta filmar cosas que me mueven, con ese espíritu de esperanza (de su personaje Lily) que me permite sentirme que estoy como en casa. Me encanta, lo entendí", concluyó la actriz.