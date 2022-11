Dentro de la bañera, Karol G enseña su cuerpo al natural y deslumbra a todos

Karol G está finalizando un año completo de éxitos. Durante este 2022 lanzó canciones, realizó giras por todo el continente, ganó premios y hasta se animó a actuar en una telenovela que próximamente se verá por Netflix. Sin lugar a dudas la cantante nacida en Medellín es la mujer más famosa y popular del género urbano latino.

Después de un largo tiempo sin tener un descanso, Karol G se tomó unas merecidas vacaciones y parte de ese momento lo compartió en sus cuentas oficiales. En su perfil de Instagram, la cantante de pelos rojos compartió un carrusel de fotos dentro de la bañera que dejó a sus seguidores deslumbrados.

En las mismas se puede ver a Karol G lucir un enterizo de tonos claros que no solo enalteció el cuerpo natural que posee, sino también su impactante belleza. Junto las fotografías la intérprete de la canción "Gatúbela" agregó una descripción que dice: "Juré que no me iba a cog*r de ningún culito… y aquí me tiene hablándote bonito".

La semana pasada Karol G finalizó un impresionante tour por Norteamérica donde realizó 30 conciertos que, según los propios fans, estuvieron uno mejor que el otro. Durante los mismos la cantante colombiana invitó a grandes estrellas de la música urbana como es el caso de su amiga Becky G.

Karol G es una de las cantantes más importantes del género urbano.

La última presentación que realizó Karol G en Estados Unidos fue en la ciudad de Boston. En las redes sociales la intérprete urbana afirmó que esa fue el último show del año por lo que claramente contó con un lleno total de localidades. Karol G se convirtió en la mujer que más personas agrupó en una gira.