Luego de mucho tiempo, Yailin y Anuel AA reaparecen juntos en redes sociales

Algo que caracterizaba a la Yailin y Anuel AA es que constantemente compartían fotos de la pareja en sus redes sociales. En un momento dejaron de hacerlo y se desataron una serie de rumores que apuntaban a que los artistas estaban atravesando una crisis matrimonial, al punto que la cantante había cerrado su cuenta de Instagram para luego de unos días volver a abrirla. Lo cierto es que ahora, después de mucho tiempo vuelven a reaparecer juntos en las redes.

Hacía mucho tiempo que Yailin y Anuel AA no aparecían juntos en redes sociales.

Yailin y Anuel han despejado toda duda que existía en torno a su relación con sus últimas historias de Instagram en la que aparecen no solo juntos y muy acaramelados. En el video compartido por la dominicana, aparece junto a su novio bailando mientras él la llena de besos. "Anuel yo quiero duro", escribió Yailin “la más viral” También compartió otro video con música el cantante cubano Carlos Varela de fondo, cuya canción dice: "Si un día me faltas no seré nada".

El video con el que Yailin despejó todas las dudas entorno a su relación con Anuel AA.

En las últimas semanas cuando compartían contenido en redes cada cual lo hacía por separado, de esta manera los artistas se han expuesto públicamente. Se especuló que en un momento el reguetonero le habría sido infiel a la rapera, o que incluso esta la había dejado porque estaba embarazada. En medio de esa polémica apareció una joven de Texas asegurando que había tenido una hija del cantante, lo que aumentaba el escándalo.

Hasta el momento esta versión de la hija del reguetonero no se ha confirmado por el artista, y lo cierto es que con este video publicado recientemente, Anuel y Yailin ponen fin a todas las especulaciones que aseguraban que estaban atravesando por una crisis de pareja.