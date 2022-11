Timothée Chalamet vio escenas subidas de tono de su hermana que nadie se animaría a ver con sus padres

En poco tiempo, Timothée Chalamet se convirtió en uno de los actores preferidos no sólo por parte de los cineasta sino también por parte de la audiencia. Luego de su protagónico en Call me by your name (2017) su vida dio un giro de 360° y empezó a ser la estrella buscada por todos. Sin embargo, no es el único en la familia que dedica su vida a la actuación. Se dio a conocer que Pauline Chalamet, su hermana, forma parte del elenco de la serie Sex lives of college girls, y allí tuvo que realizar escenas muy candentes que su hermano se animó a ver junto a uno de sus padres. ¿Cuál habrá sido su reacción?

La nueva serie creada por Mindy Kaling cuenta con un elenco de actrices relativamente desconocidas entre las que destaca Pauline Chalamet gracias a su inconfundible apellido y el parecido con su hermano.

Pauline Chalamet, la hermana de Timothée Chalamet, también se dedica al mundo de la actuación.

Efectivamente, se trata de la hermana de Timothée Chalamet, el famoso protagonista de Call me by your name, que ahora se enfrenta a la misma situación que vivió el actor cuando se estrenó la película que lo convirtió en una estrella.

Tal y como indica el título, Sex Lives of College Girls, la trama gira en torno a la vida sexual de un grupo de universitarias y Pauline ha protagonizado más de una de esas escenas subidas de tono que nadie querría ver con sus padres. Por suerte, Timothée le hizo el favor de sentarse a ver la serie con uno de sus papás para ahorrarle el mal trago.

Pauline Chalamet forma parte del elenco de Sex Lives of College Girls.

"A mi hermano le encanta. Tendría que ser él quien contara la historia porque tengo entendido que la vio con uno de mis padres. Imagínatelo. Pero no, yo no he visto la serie con mis papás. ¿Estás de broma?", confesó la joven al portal E! News. Su compañera de reparto, Amrit Kaur, que da vida a Bela, optó por otra estrategia. Ella ha creado una lista con los episodios aptos para todos los públicos y otra con los más explícitos, que ha entregado a sus familiares para que sepan a lo que se enfrenta. ¿Cuál habrá sido la reacción del protagonista de Dune?