Esta es la aliada que encontró Yalitza Aparicio para hacerle frente a las críticas

En los últimos años, se empezó a darle más relevancia a la salud mental y a considerar los distintos trastornos que padecen las personas sin naturalizarlos. Una de las soluciones más rápidas y eficaces a la hora de tratar estos problemas es recurrir a terapia, y cada vez son más las personas que pasan un par de horas en un consultorio al mes. Una celebridad que necesita exteriorizar todo lo que siente que no puede resolver sola y la ahoga es Yalitza Aparicio, quien reveló que el tratamiento psicológico es su gran aliado por estos días.

Yalitza ha pasado mucho en muy poco tiempo, su "descubrimiento" en su natal Tlaxiaco, Oaxaca, por Alfonso Cuarón, su éxito en la gran pantalla, que la hizo acreedora a una nominación al Oscar en la categoría a Mejor Actriz, así como al Ariel y su boom mediático, puede crear un desbalance en cualquiera.

Aparicio reveló que con todo este revuelo en su carrera, lo que más le ocupa es su salud mental, por lo que echa mano de la terapia como su mejor aliado para no "perder el piso" en esta aventura que comenzó con la multipremiada película que la llevó a la fama internacional. Yalitza enfatizó en la urgencia de poner atención en tener una mente sana. “Cuando no tratamos nuestros problemas a tiempo, llega un momento en el que se acumula todo y detonan", expresó la actriz, quien aseguró que en el día a día no hay gente "buena ni mala, sólo hay falta de comprensión y de apoyo".

Para Yalitza Aparicio es fundamental la salud mental, por eso, recurre a terapia para sobrellevar la presión y la opinión pública.

Aparicio encuentra ese soporte en la terapia, que es un bálsamo para superar sentimientos que son dolorosos: "Como mujeres nos sentimos ahogadas y no encontramos el modo de que alguien nos auxilie. Es importante buscar ayuda, no quedarse ahí porque los problemas, por más pequeños que los veamos, si se acumulan llegan a ser una bomba".

La protagonista del film de terror Presencias le dijo a este medio quiénes son sus mayores pilares: "Mis puntos de apoyo son mi familia y amigos cercanos, así como algo que considero que es básico, que es contar con auxilio psicológico porque a veces consideras que hay cosas que no te afectaron, pero pasa el tiempo y se detonan".

Para Aparicio es muy importante buscar sostén, más aún con el conocimiento de que en México "no se cuenta con las instancias que te pueden ofrecer una ayuda adecuada (en cuanto a la violencia), pero es importante hablarlo, no irse quedando con los problemas porque sí necesitamos ser escuchadas e impulso para seguir adelante".

Yalitza Aparicio forma parte del elenco de la nueva temporada de Mujeres Asesinas.

En su faceta actoral, Yalitza forma parte del relanzamiento de la serie Mujeres asesinas, que ahora con su llegada a ViX+ toma el papel de contar las historias desde la perspectiva femenina. Aparicio le dará vida a Rocío, una joven que deja, precisamente, que sus problemas se acumulen y exploten a la vez, su episodio llega el 18 de noviembre.

"Es una mujer con muchos sueños, anhelos y que por cosas de la vida, cada uno se van terminando", adelantó Yalitza, quien agradeció que en estos tiempos se estén dejando atrás los estereotipos en streaming, de "quienes sí, quienes no; si cumples la estatura, el pesoo el cuerpo. Creo que tenemos una variedad inmensa que tiene que ser mostrada".

Con sus múltiples apoyos en la comunidad internacional para lograr la inclusión, Aparicio hizo una profunda reflexión: "Hay comentarios negativos que dices, 'podrían tener la razón', pero no les das todo el poder para que influya en tus sentimientos o en tus emociones".



Cuando Yalitza se ha enfrentado a este tipo de situaciones, las supera poniendo más atención en las visiones positivas. "Creo que después de haber estado en Roma y ahora con todo el avance y progreso que he tenido, hay muchas personas que lo han tomado como inspiración y eso es lo que importa", expresó.

La labor de comprender a la industria y a la prensa no fue sencilla, pero lo está logrando: "Es un proceso en el que he aprendido… digo, haber llegado de la nada, no entendía nada de su sistema, era como 'Yo entiendo que es su chamba, pero también era mi vida, y era como un ir y venir', (era pensar) '¿qué digo?, ¿qué hago?', y no tanto correr", finalizó.