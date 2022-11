El trabajo que Jennifer Lawrence quisiera poder sacar de su currículum

Jennifer Lawrence se convirtió en una de las actrices jóvenes más importantes del mundo Hollywood. Su versatilidad y la forma en la que se desenvolvió perfectamente a través de diferentes papeles hizo dentro de su carrera. Con 32 años, es una de las artistas más queridas, tanto por el público como también por las diferentes producciones que la quieren dentro de sus proyectos.

Más allá de su prestigiosa trayectoria laboral, Lawrence también fue noticia por otras situaciones de su vida. Su caída en el escenario de los Oscar en 2013, sus recientes declaraciones sobre cómo la hizo sentir el mundo del espectáculo al inicio de su carrera y algunas confesiones como que tuvo que drogarse para filmar una escena de 'Don't look up' ('No mires arriba') son parte de un gran historial que crece.

Ahora se suma una nueva confesión, luego de haber confesado cuál es la película que se arrepiente de haber hecho. Como si esto fuera poco, advirtió que una muy reconocida cantante le advirtió de antemano que no la hiciera, sin embargo ella no la escuchó.

En diálogo con The New York Times, Jennifer reflexionaba acerca de su carrera hasta que en un momento explicó que 'Pasajeros', película que se lanzó en diciembre de 2016, fue la peor película que hizo. Aquel film lo protagonizó junto con Chris Patt, del género de ciencia ficción y romance.

La película no fue un éxito y recibió varias críticas, tanto de los especialistas como de la audiencia. Sin embargo, había una famosa que se dio cuenta que la cinta sería un fracaso y le avisó a la actriz que no acepte tal proyecto dirigido por Morten Tyldum. ¿De quién hablamos? De la cantante Adele.

“¡Adele me dijo que no la hiciera! Ella lo veía como que las películas del espacio era las nuevas películas de vampiros. Debería haberla escuchado”, confesó Lawrence. Luego explicó que ella aceptó la propuesta porque estaba “en piloto automático”.

Y agregó: “Fue como ‘Oh no, ustedes están aquí porque estoy yo, y yo estoy aquí porque están ustedes pero... ¿quién ha decidido que esta película era buena?”, reflexionó la artista haciendo una especie de mea culpa y entendiendo que la película no llegó a tener el éxito esperado.

En el sitio IMDb, la valoración de la película es de 7.0 puntos, con un presupuesto de 110 millones y una recaudación de poco más de 303 millones. De todas formas, más allá de estos detalles técnicos, lo fuertemente apuntado fue el argumento del film, con una temática sobreexplotada en aquellos años.