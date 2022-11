Andrés García hizo las paces con uno de sus hijos

Andrés García reapareció en su canal de YouTube en un video donde se refirió a los comentarios sobre su supuesta muerte y además contó que hizo las paces con uno de sus hijos. Cabe recordar que hace unas semanas, Margarita Portillo, la esposa del ex galán de telenovelas, salió a desmentir versiones que indicaban que el actor había muerto, pero a su vez reveló que se encontraba grave.

La caída que tuvo Andrés hace unos meses atrás, ha deteriorado su estado de salud, ya que sumado a la cirrosis y el cáncer que padece, se hace muy difícil su recuperación. Incluso, el actor llegó a decir que se acercaban sus últimos días de vida y que ya no podía caminar más, sin embargo, volvió a aparecer en sus redes para tranquilidad de sus fans. Lo cierto es que a través de su canal de YouTube se lo pudo ver en buena forma y todo hace indicar que el show sigue adelante para él.

Al parecer Andrés García se recuperó del estado crítico en el que estaba hace unos meses.

La reacción de Andrés García a su supuesta muerte

Sobre su supuesta muerte, el actor de cine y telenovelas dijo que solo son inventos de algunas personas. “A no ching… a mi público quiero decirle que gracias a Dios no es cierto, gracias a ellos, mi negocio sigue funcionando, y esto debe de ser obra de algunos pelafustanes que no tienen trabajo o no tienen dinero, entonces necesitan inventar noticias”, dijo Andrés.

Andrés García volvió a mostrar la vitalidad que lo caracteriza, y si bien está más delgado, su manera de hablar y su semblante han mejorado desde las últimas veces que apareció en público. Asimismo, el ex galán dio a entender que hizo las paces con su hijo mayor Andrés Jr.

Andrés García hizo las paces con su hijo mayor Andrés Jr.

En el matutino “Hoy” de Televisa, el actor reveló que recientemente lo había visitado su hijo mayor Andrés Jr. en compañía de su novia, una muy guapa mujer.

Sin embargo, Andresito como le llama de cariño, no podía estar más cerca porque tiene una familia y negocios que atender en Miami, pero si se ha mantenido al pendiente de él.

De igual manera, Andrés comentó que le había regalado a su hijo mayor el rancho que tenía en Ajusco, pero Andresito decidió venderlo por el peligro que representaba para sus hijos la cercanía a la montaña de la propiedad.