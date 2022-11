Will Smith recibió el apoyo de alguien muy especial luego del incidente de los Oscar

Todos repudiaron el acto violento que tuvo Will Smith hacia Chris Rock en la gala número 94 de los Premios Oscar. Se volvió un acontecimiento histórico y viral en las pantallas de todos nuestros dispositivos esa bofetada. Y sabemos que el actor de Soy Leyenda pagó muy caro por ese error del cual ya pidió disculpas varias oportunidades. No obstante, el boxeador Floyd Mayweather no quiso aislarlo y dejarlo completamente solo, por lo que lo llamó varias veces y con insistencia en señal de apoyo.

El lamentable episodio de los Oscar pasó a la historia como uno de los momentos más polémicos de la tradicional premiación organizada por La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y si bien Will Smith se alzó con la codiciada estatuilla por su performance en King Richard posteriormente desde la organización decidieron sancionarlo prohibiéndole participar de esta ceremonia por los siguientes 10 años.

Entonces Will Smith reveló pasados muchos meses desde el incidente que tuvo el apoyo de un personaje del mundo del deporte con el que no eran íntimos amigos antes del hecho pero que ahora era parte del círculo del actor gracias a una actitud muy especial durante esos difíciles momentos para el intérprete donde hasta llegó a perder proyectos dentro de la industria cinematográfica de Hollywood que parecía estar dándole la espalda.

Will Smith contó en las redes sociales que el campeón de boxeo Floyd Mayweather lo llamó durante diez días seguidos luego de la polémica noche del 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre y el actor jamás va a olvidar la actitud que Money tuvo con él en una situación que ciertamente sea difícil de olvidar para el intérprete. “Es mi compadre para siempre”, remarcó Smith sobre el deportista.

Luego del episodio lamentable de los Oscar, Floyd Mayweather se comunicó con Will Smith para ofrecerle su apoyo.

El actor, tal como reveló el productor ejecutivo Michael J. Babcock, le ofreció a Floyd Mayweather una función especial de Emancipation como forma de agradecimiento a estos llamados donde el boxeador llegó a decirle: “Sabes que eres el campeón, ¿verdad? ¿Estás bien? Sabes que eres el campeón, ¿verdad? quiero que escuches mi voz decirlo”, ciertamente un empujón en cuanto a lo anímico de parte de una leyenda del boxeo que no tenía razón aparente para esta actitud.

Floyd Mayweather sigue siendo una presencia central en el mundo del boxeo profesional y regresará al cuadrilátero el 13 de noviembre en el Coca-Cola Arena de Dubái para una exhibición de DAZN pay-per-view contra el creador de contenido Deji, organizada por Global Titans. Los fans de este deporte celebran cada vez que Money regresa a combatir con su estilo versátil que logra cansar a cualquier rival hasta hacerse de un triunfo inapelable.