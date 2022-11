Marley y yo: ¿quién tuvo mejor relación con el perro, Owen Wilson o Jennifer Aniston?

Siempre que en las historias estén involucradas las mascotas o los animales, nos va a tocar una fibra distinta y especial que nos va a dejar tirados en la lona por un buen rato. Un ejemplo de ello puede ser Hachiko, protagonizada por Richard Gere, pero otra película que nos destroza es Marley y yo con Owen Wilson y Jennifer Aniston. Recientemente revelaron datos curiosos sobre este film y salió a la luz quién estableció una mejor relación con Marley. ¿Sabes de quién se trata?

Las películas de perros son una tragedia se mire desde dónde las mire. Por una razón u otra siempre terminan haciéndonos llorar más de la cuenta, aún cuando la historia no gira alrededor de ellos, como puede ser en Soy Leyenda y el can que acompaña a Will Smith o las historias de Ayudante de Santa en Los Simpson.

Marley y yo, película dirigida por David Frankel, el mismo que hizo El diablo viste a la moda, que se lanzó en 2008 y estuvo protagonizada por dos grandes figuras de las comedias románticas como Owen Wilson y Jennifer Aniston. En esta producción, la historia giraba alrededor del ciclo de vida de un labrador adoptado por la familia que formaron los personajes interpretados por los actores mencionados.

Dejando de lado cómo termina, gran parte de la magia de Marley y yo pasó por el vínculo entre Owen Wilson, Jennifer Aniston y los perros entrenados para ser parte de esta producción. Si bien el mito dice que usaron cerca de 20 animales durante la película, solo cuatro se destinaron a desarrollar la fotografía principal, para tener cubiertas las diferentes etapas de crecimiento de Marley. En este contexto, ¿quién se llevó mejor con los perros?

En una entrevista con Mirá A Quién Encontré, el camarógrafo Bob Gorelick reveló que de los dos actores fue Owen Wilson el que mejor conectó con los perros. No porque Jennifer Aniston no tuviera tacto con los animales sino porque el eje de la historia estaba contado desde el punto de vista de John Grogan, el personaje encarnado por la estrella de Los excéntricos Tenenbaums. “Jennifer también. Pero si tuviera que decir uno de los dos, Owen Wilson”, explicó sobre el lazo formado con los canes.

Owen Wilson logró una mejor relación con los perros que intervinieron en Marley y yo que Jennifer Aniston porque él tenía más escenas con 'Marley'.

Si te resultan muy tristes las películas en donde los perros sufren de alguna forma, tenemos una solución para ti. Antes de ver una historia en donde sepas que utilizaron un can, puedes ingresar en la web doesthedogdie.com y poner el título de lo que sea que vayas a ver (o que estés mirando) para saber cuál es el destino del animal que forma parte del largometraje.