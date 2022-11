El motivo por el que Jennifer Lawrence considera importante los consejos de Adele

Cuando no nos sentimos muy seguros sobre una decisión importante siempre es crucial escuchar los consejos de quienes más nos conocen y nos quieren como nuestros amigos. Jennifer Lawrence reveló en una entrevista que Adele le advirtió sobre no aceptar el papel de una película de ciencia ficción junto a Chris Pratt porque el guion no era muy prometedor y la actriz no escuchó sus sugerencias. Esta cinta se terminó convirtiendo en un gran fracaso de su carrera actoral. Sin embargo, no se arrepiente de haber participado, sí se arrepiente de no haberle hecho caso a su amiga.

Jennifer Lawrence está lista para su regreso cinematográfico tras un tiempo fuera para estar con su familia luego de convertirse en madre de su primer hijo Cy con su marido Cooke Maroney.

Después de alcanzar la fama a principios de la década de 2010 con un papel protagónico en la franquicia The Hunger Games y una actuación ganadora de un Oscar en Silver Linings Playbook, la carrera de Lawrence tropezó levemente. En una entrevista para The New York Times sobre Causeway, largometraje que llegará a la pantalla de Apple TV+ el 4 de noviembre, Lawrence recordó cómo su buena amiga Adele trató de disuadirla de la película que muchos consideran el punto más bajo de su carrera: Passengers, el drama de ciencia ficción de 2016 en el que co-protagonizó con Chris Pratt.

Jennifer Lawrence se arrepiente de no haber escuchado los consejos de su amiga Adele cuando le dijo que la película Passengers no tendría éxito.

“¡Adele me dijo que no lo hiciera!”, contó Lawrence al periódico. “Ella dijo: ‘siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros’. Debería haberla escuchado”, reconoció la actriz de 32 años.

La película de Lawrence y Pratt como viajeros en una nave espacial que se despiertan de la hibernación mucho antes de su llegada prevista se comercializó como un romance entre dos de las estrellas más grandes de Hollywood en ese momento, pero terminó siendo “una exhibición risible de dos horas del Síndrome de Estocolmo de ciencia ficción”, como lo expresó el crítico de EW Chris Nashawaty. A la producción no le fue mucho mejor, con la pésima crítica que recibió en el portal de Rotten Tomatoes.

Meses después del lanzamiento de Passengers, Pratt y el productor Neal Moritz continuaron defendiéndola, y Pratt dijo que las críticas a la película lo “tomaron realmente con la guardia baja” y que pensó que el producto final era “muy bueno”. Lawrence, sin embargo, no se anda con rodeos. Hablando de los proyectos que no llegaron a los fanáticos ni a los críticos, dijo: “Yo estaba como, ¿quién dijo que esta era una buena película?’”. Durante ese período de su carrera, dijo, comenzó a sentirse “más como una celebridad que como una actriz, aislada de mi creatividad, mi imaginación. ¡Si hubiera escuchado a Adele!”.

Filmar y producir Causeway, la historia de una veterana de guerra que vive con PTSD mientras se recupera de una lesión cerebral, fue un cambio de ritmo para Lawrence. Se sintió atraída por el ritmo improvisado de la narración y agregó: “Me gusta una película de Marvel de ritmo rápido. Pero echo de menos la melodía lenta de una historia impulsada por los personajes”. Pero la atmósfera política y personal resultó en “el rodaje más duro” de la vida de Lawrence.

“Trabajé muy duro. Fue el rodaje más duro de mi vida. Fueron tres años”, dijo Lawrence. “Espero que la gente la vea. Pero si no, todos vamos a morir de todos modos, así que a quién le importa”.