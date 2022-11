¿Danna Paola está embarazada?

La cantante Danna Paola se encuentra en uno de sus mejores momentos. En el aspecto profesional está llegando a su punto más alto y su vida personal ha encontrado el amor junto al cantante estadounidense Alex Hoyer. Sin embargo, ahora se filtró un mensaje en el que supuestamente se confirma el embarazo de la ascendente estrella mexicana.

Así también se han hecho algunos señalamientos que indican que la cantante tendría desórdenes alimenticios y es por ello que luce una extrema delgadez, aunque esta versión fue desmentida por la propia artista. Lo cierto es que ahora, los rumores que corren sobre el supuesto embarazo de la joven de 26 años vuelven a ponerla en el ojo de la tormenta, tras haberse dado a conocer un mensaje de Whatsapp que supuestamente le habría enviado a su novio.

Se habría filtrado un mensaje de la pareja en el que hablan de un supuesto embarazo.

En el programa “Faranduleando” de YouTube revelaron que supuestamente Danna Paola estaría embarazada. Cabe recordar que la artista canceló algunas presentaciones que tenía marcadas y su novio fue el encargado de comentar que esto era debido a una depresión que Danna estaba atravesando a causa del estrés que le provocó su gira.

Sin embargo, de acuerdo con la información que se brindó en el programa, el cambio de fechas es para adelantar la boda y que no se desate un escándalo debido al supuesto embarazo.

La captura de pantalla de los mensajes que intercambiaron Danna Paola y Alex Hoyer.

En la captura de pantalla del supuesto mensaje enviado por Danna Paola a su novio se puede apreciar la conversación que tienen sobre la situación en la que se encuentran. Danna Paola: "No mam.., está la gira, ya no puedo mover más fechas". Alex Hoyer: "Ya sé bebé, pero nunca he estado en esta situación, entiéndeme por fa". DP: "Alex este pe.. es de los dos, no mam.. pend..”. AH: "Ok, sí, pero no necesitamos una pin.. boda, diles que no, no mam..".

Fans critican a Alex Hoyer

Hasta el momento ninguno de los dos protagonistas ha salido a aclarar la situación. Sin embargo, muchos fans han criticado a Alex por considerar que se estaría desentendiendo de la situación. Lo cierto es que hace unos días, el propio Hoyer reveló que la pareja estaría considerando casarse, aunque por el momento se encuentran enfocados en sus respectivas carreras profesionales.